https://ria.ru/20211129/kiberataki-1761326939.html
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2021
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД
Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:26
2021-11-29T18:26
2021-11-29T18:47
сша
россия
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кибератаки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20211125/khakery-1760639926.html
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сша, россия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибератаки
18:26 29.11.2021 (обновлено: 18:47 29.11.2021)
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД
МИД: большинство атак в киберсети происходит с территории США