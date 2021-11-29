https://ria.ru/20211129/kiberataki-1761326939.html

Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД

Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2021

Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД

Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:26

2021-11-29T18:26

2021-11-29T18:47

сша

россия

в мире

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кибератаки

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20211125/khakery-1760639926.html

сша

россия

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2021

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