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Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2021
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД
Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:26
2021-11-29T18:47
сша
россия
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кибератаки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается", - сказал он журналистам.
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сша, россия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибератаки
18:26 29.11.2021 (обновлено: 18:47 29.11.2021)
 
Большинство кибератак происходит с территории США, заявили в МИД

МИД: большинство атак в киберсети происходит с территории США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство хакерских атак происходит с территории США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается", - сказал он журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 01:43
Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
 
СШАРоссияВ миреАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кибератаки
 
 
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