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Религия
https://ria.ru/20211129/khanukalnaya-1761221816.html
Берл Лазар зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве
Берл Лазар зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 29.11.2021
Берл Лазар зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве
Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье вечером зажег на Театральной площади в Москве первую ханукальную свечу и поздравил единоверцев с праздником,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:57
2021-11-29T10:57
религия
москва
берл лазар
россия
религия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье вечером зажег на Театральной площади в Москве первую ханукальную свечу и поздравил единоверцев с праздником, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Гершон Коган.В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду восьмидневного горения светильника в Иерусалимском храме. По преданию, масло, необходимое для зажигания храмового светильника осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения - именно столько времени было нужно для приготовления нового, неоскверненного масла."Главный раввин России Берл Лазар сегодня вечером зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве. За этим наблюдали сотни человек разных национальностей. Берл Лазар поздравил всех с праздником, сказал, что Ханука символизирует свет, который мы должны нести в каждый дом и рассказывать о чуде праздника. После зажжения свечи начались гуляния, играет еврейская музыка, люди танцуют", - сказал Коган.Он напомнил, что традиция зажжения первой ханукальной свечи на площадях Москвы зародилась в 90-е годы прошлого века, и на это событие приглашают всех желающих."Идея праздника – рассказать о Хануке всем. По традиции, на Хануку в домах ставят ханукии (ритуальные восьмисвечники – Прим. ред.), каждый день праздника зажигают еще одну свечу. Мы ежедневно увеличиваем свет, в том числе рассказывая о Торе, о заповедях. Неслучайно, что это происходит в самое темное время в году", - заключил собеседник агентства.Ранее Лазар, поздравляя единоверцев, отметил, что Ханука позволяет преодолеть страх, возникающий во время пандемии, "почувствовать силу внутри себя, осознать, что внешние ограничения не могут помешать нам жить полноценной жизнью, что только от нас самих зависит, сколько света мы увидим".
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москва, берл лазар, россия, религия
10:57 29.11.2021
 

Берл Лазар зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на торжественной церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве. 2 декабря 2018
Главный раввин России Берл Лазар на торжественной церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье вечером зажег на Театральной площади в Москве первую ханукальную свечу и поздравил единоверцев с праздником, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Гершон Коган.
В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду восьмидневного горения светильника в Иерусалимском храме. По преданию, масло, необходимое для зажигания храмового светильника осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения - именно столько времени было нужно для приготовления нового, неоскверненного масла.
"Главный раввин России Берл Лазар сегодня вечером зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве. За этим наблюдали сотни человек разных национальностей. Берл Лазар поздравил всех с праздником, сказал, что Ханука символизирует свет, который мы должны нести в каждый дом и рассказывать о чуде праздника. После зажжения свечи начались гуляния, играет еврейская музыка, люди танцуют", - сказал Коган.
Он напомнил, что традиция зажжения первой ханукальной свечи на площадях Москвы зародилась в 90-е годы прошлого века, и на это событие приглашают всех желающих.
"Идея праздника – рассказать о Хануке всем. По традиции, на Хануку в домах ставят ханукии (ритуальные восьмисвечники – Прим. ред.), каждый день праздника зажигают еще одну свечу. Мы ежедневно увеличиваем свет, в том числе рассказывая о Торе, о заповедях. Неслучайно, что это происходит в самое темное время в году", - заключил собеседник агентства.
Ранее Лазар, поздравляя единоверцев, отметил, что Ханука позволяет преодолеть страх, возникающий во время пандемии, "почувствовать силу внутри себя, осознать, что внешние ограничения не могут помешать нам жить полноценной жизнью, что только от нас самих зависит, сколько света мы увидим".
Фейерверки на церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 00:01Религия
В России встречают "Праздник огней" - Хануку
 
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