https://ria.ru/20211129/kazachestvo-1761247492.html

Правительство принимает все необходимые меры по поддержке казачества

Правительство принимает все необходимые меры по поддержке казачества - РИА Новости, 29.11.2021

Правительство принимает все необходимые меры по поддержке казачества

Необходимо сохранять и развивать казачью культуру, содействовать взаимодействию между казачьими обществами и объединениями, поддерживать социально-экономическое РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:39

2021-11-29T12:39

2021-11-29T12:39

российское казачество

дмитрий чернышенко

россия

российское казачество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Необходимо сохранять и развивать казачью культуру, содействовать взаимодействию между казачьими обществами и объединениями, поддерживать социально-экономическое развитие и международное сотрудничество, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании первого всероссийского семинара-совещания "Российское казачество", организованном Федеральным агентством по делам национальностей."Утвержденная президентом стратегия госполитики на 2021–2030 годы ставит перед нами задачу поддерживать российское казачество. Правительством приняты все необходимые меры для реализации этих задач, утверждена "дорожная карта", включающая 101 мероприятие. Объем субсидий, выделенных правительством на трехлетний период с 2020 по 2022 год на поддержку казачьего общества, составляет около 216 млн рублей. Мы также рекомендовали всем регионам повысить эффективность взаимодействия с Всероссийским казачьим обществом и содействовать его деятельности на благо страны", – приводят слова Чернышенко на официальном сайте кабмина.Также вице-премьер напомнил, что традиционно деятельность казачества направлена на защиту государственных интересов. Поэтому действующая с этого года Стратегия государственной политики в отношении российского казачества отнесена к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Ее основные цели – консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение казаков к государственной службе.

https://ria.ru/20211119/kazaki-1759894371.html

россия

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дмитрий чернышенко, россия, российское казачество