https://ria.ru/20211129/infrastruktura-1761365275.html

США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон

США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.11.2021

США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон

США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-29T23:49

2021-11-29T23:49

2021-11-30T00:02

в мире

сша

австралия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии глобальной дислокации сил США."Эти инициативы включают... расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе", - сказала она.Карлин добавила, что США планируют размещение в Австралии истребительной и бомбардировочной авиации.

https://ria.ru/20211129/pentagon-1761365689.html

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2021

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в мире, сша, австралия, министерство обороны сша