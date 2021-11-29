https://ria.ru/20211129/infrastruktura-1761365275.html
США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон
США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.11.2021
США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон
США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-29T23:49
2021-11-29T23:49
2021-11-30T00:02
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австралия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии глобальной дислокации сил США."Эти инициативы включают... расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе", - сказала она.Карлин добавила, что США планируют размещение в Австралии истребительной и бомбардировочной авиации.
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в мире, сша, австралия, министерство обороны сша
23:49 29.11.2021 (обновлено: 00:02 30.11.2021)
США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон
Пентагон заявил, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии и в Тихом океане