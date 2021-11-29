https://ria.ru/20211129/inflyatsiya-1761277046.html

В ЦБ заявили, что сохранят жесткую политику для снижения инфляции

В ЦБ заявили, что сохранят жесткую политику для снижения инфляции - РИА Новости, 29.11.2021

В ЦБ заявили, что сохранят жесткую политику для снижения инфляции

Банк России ожидает, что ему пока придется сохранить жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:42

2021-11-29T14:42

2021-11-29T14:42

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

ассоциация европейского бизнеса

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России ожидает, что ему пока придется сохранить жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%."Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Однако на прошлой неделе регулятор убрал из документа по инфляционным ожиданиям прогноз на конец текущего года, но подтвердил на 2022 год.

https://ria.ru/20211128/ekonomika-1761108933.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, ассоциация европейского бизнеса, россия