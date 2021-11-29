https://ria.ru/20211129/gruzovik-1761284101.html

На перроне липецкого автовокзала грузовик насмерть сбил женщину

На перроне липецкого автовокзала грузовик насмерть сбил женщину - РИА Новости, 29.11.2021

На перроне липецкого автовокзала грузовик насмерть сбил женщину

Женщина погибла, еще три человека получили травмы в результате выезда грузовика на перрон автовокзала в Липецке, сообщает в понедельник администрация Липецкой... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:17

2021-11-29T15:17

2021-11-29T17:37

липецк

происшествия

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Женщина погибла, еще три человека получили травмы в результате выезда грузовика на перрон автовокзала в Липецке, сообщает в понедельник администрация Липецкой области."На липецком автовокзале выясняют причины инцидента, который произошёл сегодня. Грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям въехал на перрон, где находились люди. Погибла женщина, стоявшая на перроне, её личность сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.По данным обладминистрации, еще два человека с травмами госпитализированы. В момент ДТП они находились в автомобиле с водителем."Водитель автомобиля также госпитализирован, его состояние сейчас уточняется. Предположительно водителю стало плохо за рулем. Эту информацию подтверждают пассажиры", - сообщает обладминистрация.По предварительной информации, все требования безопасности на автовокзале были соблюдены. Грузовик перед выходом на линию прошел обязательный технический осмотр и был исправен."Что касается водителя, то перед началом смены он прошёл медицинское обследование", - отмечает обладминистрация.

https://ria.ru/20211122/naezdy-1760157597.html

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липецк, происшествия, липецкая область