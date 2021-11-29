https://ria.ru/20211129/granitsa-1761265697.html
Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе
Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется, Минск вынужден планировать ответные меры. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:51
2021-11-29T13:51
2021-11-29T15:11
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется, Минск вынужден планировать ответные меры."Сегодня обстановка продолжает накаляться. Мы видим, как вокруг наших границ создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях, активно милитаризируются страны-соседи. Это не может нас не беспокоить. Поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", - приводит слова министра RT.Он также заявил, что Минск видит возникновение новых угроз безопасности в военной сфере."Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать", - сказал министр.
https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761250291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, министерство обороны белоруссии
13:51 29.11.2021 (обновлено: 15:11 29.11.2021)
Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о накалении обстановки на границе