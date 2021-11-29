https://ria.ru/20211129/granitsa-1761265697.html

Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе

Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе - РИА Новости, 29.11.2021

Глава Минобороны Белоруссии заявил о накалении обстановки на границе

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется, Минск вынужден планировать ответные меры. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:51

2021-11-29T13:51

2021-11-29T15:11

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758289213_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_c8e4fae680da15a54291962ede403230.jpg

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется, Минск вынужден планировать ответные меры."Сегодня обстановка продолжает накаляться. Мы видим, как вокруг наших границ создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях, активно милитаризируются страны-соседи. Это не может нас не беспокоить. Поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", - приводит слова министра RT.Он также заявил, что Минск видит возникновение новых угроз безопасности в военной сфере."Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать", - сказал министр.

https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761250291.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, министерство обороны белоруссии