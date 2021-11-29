https://ria.ru/20211129/gradskiykholl-1761346824.html
Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл"
Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл" - РИА Новости, 29.11.2021
Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл"
Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:46
2021-11-29T20:46
2021-11-29T20:46
культура
александр градский
алексей рыбников
новости культуры
умер александр градский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", сообщается на сайте мэра Москвы."Обязанности художественного руководителя театра "Градский Холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова", - указано в сообщении.По словам Рыбникова, которые приводятся на сайте, композитор считает своим долгом возглавить театр после ухода Градского.Алексей Рыбников — советский и российский композитор, народный артист РФ, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер.Художественный руководитель театра "Градский холл", певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября. Прощание с Градским, скончавшимся на 73-м году жизни, пройдет 1 декабря в московском театре "Градский холл".
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александр градский, алексей рыбников, новости культуры, умер александр градский
Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл"
Композитор Алексей Рыбников стал врио худрука театра "Градский Холл"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Обязанности художественного руководителя театра "Градский Холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова", - указано в сообщении.
По словам Рыбникова, которые приводятся на сайте, композитор считает своим долгом возглавить театр после ухода Градского.
"Конечно, я, как и все, был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского. Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом", - добавляются слова Рыбникова.
Алексей Рыбников — советский и российский композитор, народный артист РФ, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер.
Художественный руководитель театра "Градский холл", певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября. Прощание с Градским, скончавшимся на 73-м году жизни, пройдет 1 декабря в московском театре "Градский холл".