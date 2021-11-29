Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл"

"Конечно, я, как и все, был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского. Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом", - добавляются слова Рыбникова.