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Спикер крымского парламента опубликовал совместное фото с Зеленским
Спикер крымского парламента опубликовал совместное фото с Зеленским - РИА Новости, 29.11.2021
Спикер крымского парламента опубликовал совместное фото с Зеленским
Глава крымского парламента Владимир Константинов опубликовал совместное фото с нынешним президентом Украины, сделанное, по его словам, когда Владимир Зеленский... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:55
2021-11-29T17:55
2021-11-29T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов опубликовал совместное фото с нынешним президентом Украины, сделанное, по его словам, когда Владимир Зеленский еще был шоуменом и занимал правильное место в жизни."Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но четко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает. Кстати, для народа Украины было бы гораздо лучше, чтобы свои настоящие места занимали пастор, ветеринар, а не лезли в управление государством", - написал Константинов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что фото сделано 10 лет назад на проходящем в Ялте международном музыкальном фестивале "Крым Мюзик Фест".Зеленский до того, как стать президентом Украины, получил известность как комедийный актер, продюсер и сценарист. Был капитаном команды КВН "95-й квартал", а затем - основателем и художественным руководителем студии "Квартал-95".
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в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, россия
Спикер крымского парламента опубликовал совместное фото с Зеленским
Спикер парламента Крыма Константинов опубликовал фото с президентом Украины Зеленским