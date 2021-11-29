https://ria.ru/20211129/fermy-1761212489.html
Правительство выделило средства регионам на молочные и овцеводческие фермы
Правительство выделило средства регионам на молочные и овцеводческие фермы - РИА Новости, 29.11.2021
Правительство выделило средства регионам на молочные и овцеводческие фермы
Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств 33 регионам РФ на возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию молочных и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:00
2021-11-29T10:00
2021-11-29T10:00
экономика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств 33 регионам РФ на возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию молочных и овцеводческих ферм, а также хранилищ и селекционно-семеноводческих центров, сообщается на сайте кабмина.Проектом распоряжения предлагается выделить средства бюджетам 33 регионов РФ, имея в виду, что выделение денег позволит обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм общей мощностью не менее 56,8 тысячи скотомест, хранилищ общей мощностью не менее 195 тысяч тонн единовременного хранения, овцеводческих ферм мясного направления общей мощностью не менее 25 тысяч скотомест, а также селекционно-семеноводческих центров общей мощностью не менее 70 тысяч тонн семян."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании одобрили выделение средств 13 регионам на возмещение части затрат по созданию и модернизации молочных ферм общей мощностью не менее 10,8 тысячи скотомест и хранилищ общей мощностью не менее 17,3 тысячи тонн единовременного хранения.
https://ria.ru/20211129/rossiya-1761209650.html
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экономика, россия
Правительство выделило средства регионам на молочные и овцеводческие фермы
Правительство одобрило выделение средств 33 регионам на молочные и овцеводческие фермы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Правительство России
на заседании в пятницу одобрило выделение средств 33 регионам РФ на возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию молочных и овцеводческих ферм, а также хранилищ и селекционно-семеноводческих центров, сообщается на сайте кабмина.
Проектом распоряжения предлагается выделить средства бюджетам 33 регионов РФ, имея в виду, что выделение денег позволит обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм общей мощностью не менее 56,8 тысячи скотомест, хранилищ общей мощностью не менее 195 тысяч тонн единовременного хранения, овцеводческих ферм мясного направления общей мощностью не менее 25 тысяч скотомест, а также селекционно-семеноводческих центров общей мощностью не менее 70 тысяч тонн семян.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании одобрили выделение средств 13 регионам на возмещение части затрат по созданию и модернизации молочных ферм общей мощностью не менее 10,8 тысячи скотомест и хранилищ общей мощностью не менее 17,3 тысячи тонн единовременного хранения.