https://ria.ru/20211129/energosistemy-1761209977.html
Надежность энергосистем обеспечивают долгосрочные контракты, заявил Сечин
Надежность энергосистем обеспечивают долгосрочные контракты, заявил Сечин - РИА Новости, 29.11.2021
Надежность энергосистем обеспечивают долгосрочные контракты, заявил Сечин
Энергокризис этого года показал, что надежная работа энергосистем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, они снижают волатильность цен, заявил глава... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:47
2021-11-29T09:47
2021-11-29T09:47
экономика
европа
китай
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Энергокризис этого года показал, что надежная работа энергосистем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, они снижают волатильность цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Российско-китайском бизнес-форуме."Действующие между нашими странами долгосрочные соглашения обеспечивают не только энергетическую и экономическую безопасность Китая, но также устойчивое развитие энергетики и экономики России. Кризис этого года ясно показал, что надежное функционирование энергетических систем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, которые минимизируют ценовую волатильность", - сказал Сечин.Он в частности подчеркнул, что рекордные цены на газ стали индикатором того шока, который испытала Европа, экономический рост которой находится под угрозой из-за непродуманной энергетической политики.
https://ria.ru/20211128/germaniya-1761152230.html
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экономика, европа, китай, игорь сечин, роснефть, россия
Надежность энергосистем обеспечивают долгосрочные контракты, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: надежность энергосистем обеспечивают долгосрочные контракты