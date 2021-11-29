https://ria.ru/20211129/energetika-1761211138.html

Путин отметил важность энергетического сотрудничества России и Китая

Путин отметил важность энергетического сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 29.11.2021

Путин отметил важность энергетического сотрудничества России и Китая

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьего Российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил важность сотрудничества стран в РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:51

2021-11-29T09:51

2021-11-29T09:51

экономика

китай

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьего Российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил важность сотрудничества стран в этой области, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул успехи в сотрудничестве России и Китая в области энергетики, в том числе он упомянул стабильную работу трансграничных нефте- и газопровода, увеличение поставок угля и электроэнергии и успешную реализацию совместных проектов в газохимической области. Кроме того, он отметил начало строительства новых энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных электростанциях.Президент России также рассказал о повестке дня форума, в которую включены разработка и внедрение энергоэффективных технологий и развитие "зелёной" энергетики."Востребованным направлением кооперации является также создание информационно-аналитических платформ, прежде всего "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества", - сказал он.В завершение приветствия Путин выразил уверенность в том, что дискуссии форума позволят наметить новые перспективы в партнерстве России и Китая.

https://ria.ru/20211129/forum-1761210684.html

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экономика, китай, владимир путин, россия