Омская область планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда
Минэкономики Омской области планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда
ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Министерство экономики Омской области планирует к 2024 году увеличить экспорт продукции региона в 1,5 раза – до 1,2 миллиарда долларов, а к 2030 году – до 1,5 миллиарда, сообщает правительство региона.
Проект программы развития экспорта предприятий Омской области представила в Москве в Школе экспорта "Российского экспортного центра" министр экономики Омской области Анна Негодуйко.
"В ходе работы над экспортной программой мы проанализировали особенности внешнеэкономической деятельности в регионе, существующие меры поддержки экспортеров, выявили проблемы и риски. Провели встречи с бизнесом, ориентированным на работу на внешних рынках. В результате разработан комплексный подход. Наша цель – обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза к 2024 году с выходом на двукратный рост в 30-м году", - отметила министр.
Региональное Минэкономики планирует рост экспорта в 2024 году на уровне 1,2 миллиарда долларов, а к 2030 году – 1,5 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года объем продукции предприятий экспорта Омской области составляет порядка 700 миллионов долларов.
"Мы сконцентрировались на трех проектах. Это агропромышленный комплекс, промышленное производство и деревообработка. На их долю приходится более 80% всего регионального экспорта", - пояснила Негодуйко.
Проект областной программы развития экспорта включает три блока мероприятий. В частности, сопровождение инвестпроектов, ориентированных на внешние рынки, субсидирование и налоговая поддержка, а также продвижение продукции экспортеров. Проект программы представят на утверждение губернатору Омской области Александру Буркову.