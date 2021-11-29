https://ria.ru/20211129/eksport-1761203665.html

Омская область планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда

Омская область планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда - РИА Новости, 29.11.2021

Омская область планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда

Министерство экономики Омской области планирует к 2024 году увеличить экспорт продукции региона в 1,5 раза – до 1,2 миллиарда долларов, а к 2030 году – до 1,5... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:25

2021-11-29T08:25

2021-11-29T08:25

омская область

экономика

омская область

москва

александр бурков

российский экспортный центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg

ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Министерство экономики Омской области планирует к 2024 году увеличить экспорт продукции региона в 1,5 раза – до 1,2 миллиарда долларов, а к 2030 году – до 1,5 миллиарда, сообщает правительство региона.Проект программы развития экспорта предприятий Омской области представила в Москве в Школе экспорта "Российского экспортного центра" министр экономики Омской области Анна Негодуйко."В ходе работы над экспортной программой мы проанализировали особенности внешнеэкономической деятельности в регионе, существующие меры поддержки экспортеров, выявили проблемы и риски. Провели встречи с бизнесом, ориентированным на работу на внешних рынках. В результате разработан комплексный подход. Наша цель – обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза к 2024 году с выходом на двукратный рост в 30-м году", - отметила министр.Региональное Минэкономики планирует рост экспорта в 2024 году на уровне 1,2 миллиарда долларов, а к 2030 году – 1,5 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года объем продукции предприятий экспорта Омской области составляет порядка 700 миллионов долларов."Мы сконцентрировались на трех проектах. Это агропромышленный комплекс, промышленное производство и деревообработка. На их долю приходится более 80% всего регионального экспорта", - пояснила Негодуйко.Проект областной программы развития экспорта включает три блока мероприятий. В частности, сопровождение инвестпроектов, ориентированных на внешние рынки, субсидирование и налоговая поддержка, а также продвижение продукции экспортеров. Проект программы представят на утверждение губернатору Омской области Александру Буркову.

https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html

омская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омская область, москва, александр бурков, российский экспортный центр