13:54 29.11.2021 (обновлено: 15:27 29.11.2021)
Путин повысил порог для инвестирования средств ФНБ
Порог для инвестирования средств ФНБ повысили до десяти процентов ВВП
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с семи до десяти процентов ВВП. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
При превышении этого показателя их можно будет инвестировать в различные активы.
Согласно действующему Бюджетному кодексу (БК), до достижения объема ФНБ в семь процентов ВВП средства фонда можно размещать лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы вкладывать можно лишь те деньги, которые поступят в ФНБ сверх этого порога.
Закон повышает этот порог до десяти процентов ВВП, что позволит увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Документ разработало правительство по поручению президента.
По оценке Минфина, фонд достигнет нового порога только к 2024 году.
Исключение предусмотрено для инвестиций на 2,5 триллиона рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утвержденного правительством перечня. Их софинансирование из ФНБ будет осуществляться даже до достижения десятипроцентной отметки. Указанные средства по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБ.
Российские власти сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования этой статьи из фонда на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов на создание комплекса этансодержащего газа и производству сжиженного газа в Усть-Луге.