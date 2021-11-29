https://ria.ru/20211129/dorogi-1761301839.html

Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки"

Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки" - РИА Новости, 29.11.2021

Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки"

Новые выделенные полосы для общественного транспорта и такси появятся в Московской области. Их обустроят на наиболее загруженных участках дорог. Об этом сообщил РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:36

2021-11-29T16:36

2021-11-29T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта и такси появятся в Московской области. Их обустроят на наиболее загруженных участках дорог. Об этом сообщил телеканал "360".По словам губернатора региона Андрея Воробьева, одной из самых частых тем жалоб жителей является долгое ожидание автобусов.Выделенная полоса по улице Чистяковой в Одинцове появится уже на этой неделе. Она позволит пассажирам быстрее добираться из Трехгорки к МЦД "Сколково". Другую выделенную полосу обустроят в Химках, чтобы сократить время пути в Старые Химки из Москвы."Мы постараемся найти максимально эффективные и умные решения, чтобы общественный транспорт приходил вовремя и чтобы качество его обслуживания было выше", – заключил губернатор.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев