https://ria.ru/20211129/dorogi-1761301839.html
Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки"
Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки" - РИА Новости, 29.11.2021
Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки"
Новые выделенные полосы для общественного транспорта и такси появятся в Московской области. Их обустроят на наиболее загруженных участках дорог. Об этом сообщил РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:36
2021-11-29T16:36
2021-11-29T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761301487_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_ff446c4d47bdf56f81de3909d83e51a6.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта и такси появятся в Московской области. Их обустроят на наиболее загруженных участках дорог. Об этом сообщил телеканал "360".По словам губернатора региона Андрея Воробьева, одной из самых частых тем жалоб жителей является долгое ожидание автобусов.Выделенная полоса по улице Чистяковой в Одинцове появится уже на этой неделе. Она позволит пассажирам быстрее добираться из Трехгорки к МЦД "Сколково". Другую выделенную полосу обустроят в Химках, чтобы сократить время пути в Старые Химки из Москвы."Мы постараемся найти максимально эффективные и умные решения, чтобы общественный транспорт приходил вовремя и чтобы качество его обслуживания было выше", – заключил губернатор.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761301487_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_c5b5f4faa3a3cea668ee453bd739c7fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Новые выделенные полосы для общественного транспорта и такси появятся в Московской области. Их обустроят на наиболее загруженных участках дорог. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам губернатора региона Андрея Воробьева, одной из самых частых тем жалоб жителей является долгое ожидание автобусов.
"[Автобус] задерживается, и это, безусловно, вызывает беспокойство у человека, который едет или на работу, или по своим делам. Хочу сообщить, что мы начали активное внедрение выделенных полос в ряде муниципалитетов. В частности, в Одинцове, в Химках мы уже начали эту практику", – сообщил Воробьев.
Выделенная полоса по улице Чистяковой в Одинцове появится уже на этой неделе. Она позволит пассажирам быстрее добираться из Трехгорки к МЦД "Сколково". Другую выделенную полосу обустроят в Химках, чтобы сократить время пути в Старые Химки из Москвы.
"Мы постараемся найти максимально эффективные и умные решения, чтобы общественный транспорт приходил вовремя и чтобы качество его обслуживания было выше", – заключил губернатор.