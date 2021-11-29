https://ria.ru/20211129/dokhody-1761212185.html

Пандемия ударила по доходам россиян

РБК сообщил о существенном падении трудовых доходов у трети россиян - РИА Новости, 29.11.2021

Пандемия ударила по доходам россиян

Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:59

2021-11-29T09:59

2021-11-29T11:10

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".Как отмечает СМИ, этот сегмент включает в себя индивидуальных предпринимателей, самозанятых, работающих неформально (теневая занятость) и у частных лиц и составляет порядка 30 процентов от общего числа трудящихся.Эксперты выяснили, что средний трудовой доход таких работников во втором квартале 2021 года оказался на 18 процентов ниже показателей второго квартала 2019-го. При этом в корпоративном секторе зарплаты, наоборот, продолжили расти: на 3,8 процента за прошлый год и на три процента за январь — август этого года в сравнении с предыдущим."Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения", — подчеркнули авторы исследования. По информации Росстата, в целом доходы россиян за три квартала 2021 года выросли на 8,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020-го.

https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия