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Пандемия ударила по доходам россиян
РБК сообщил о существенном падении трудовых доходов у трети россиян - РИА Новости, 29.11.2021
Пандемия ударила по доходам россиян
Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:59
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экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".Как отмечает СМИ, этот сегмент включает в себя индивидуальных предпринимателей, самозанятых, работающих неформально (теневая занятость) и у частных лиц и составляет порядка 30 процентов от общего числа трудящихся.Эксперты выяснили, что средний трудовой доход таких работников во втором квартале 2021 года оказался на 18 процентов ниже показателей второго квартала 2019-го. При этом в корпоративном секторе зарплаты, наоборот, продолжили расти: на 3,8 процента за прошлый год и на три процента за январь — август этого года в сравнении с предыдущим."Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения", — подчеркнули авторы исследования. По информации Росстата, в целом доходы россиян за три квартала 2021 года выросли на 8,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020-го.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
09:59 29.11.2021 (обновлено: 11:10 29.11.2021)
 
РБК сообщил о существенном падении трудовых доходов у трети россиян

РБК: доходы россиян в некорпоративном секторе за время пандемии упали на 18 процентов

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Как отмечает СМИ, этот сегмент включает в себя индивидуальных предпринимателей, самозанятых, работающих неформально (теневая занятость) и у частных лиц и составляет порядка 30 процентов от общего числа трудящихся.
Эксперты выяснили, что средний трудовой доход таких работников во втором квартале 2021 года оказался на 18 процентов ниже показателей второго квартала 2019-го. При этом в корпоративном секторе зарплаты, наоборот, продолжили расти: на 3,8 процента за прошлый год и на три процента за январь — август этого года в сравнении с предыдущим.
"Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения", — подчеркнули авторы исследования.
По информации Росстата, в целом доходы россиян за три квартала 2021 года выросли на 8,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020-го.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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