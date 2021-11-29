https://ria.ru/20211129/diplomaty-1761358357.html

Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном

Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном - РИА Новости, 29.11.2021

Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном

Россия негативно относится к заявлениям США по поводу "плана Б" в отношении Ирана на переговорах по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:22

2021-11-29T22:22

2021-11-29T23:24

в мире

сша

россия

иран

михаил ульянов (дипломат)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

китай

михаил ульянов

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Россия негативно относится к заявлениям США по поводу "плана Б" в отношении Ирана на переговорах по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Насколько я понимаю, США по-прежнему настроены на переговорное дипломатическое решение, но при этом с учётом очень серьёзного развития иранской ядерной программы, которая продолжается изо дня в день, у них возникают сомнения в достижимости успешного переговорного решения. Как запасной вариант, они говорят, что разрабатывают "план Б", который, можно предположить, будет связываться с введением мер дополнительного давления на Иран сверх того, что имеется на сегодняшний день", - сказал Ульянов журналистам.Он подчеркнул, что речь идёт о запасном варианте и в данный момент все внимание уделяется дипломатическим усилиям."Что касается нашего отношения к подобным предостережениям, больше напоминающим неприкрытые угрозы, то оно, разумеется, негативное. Такие заявления не способствуют формированию здоровой атмосферы на переговорах, о чем мы американцам со всей откровенностью говорим", - сказал постпред.США и союзники обсуждают список вариантов "плана Б" на случай провала переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.По словам европейских дипломатов, бывших американских чиновников и экспертов, знакомых с ситуацией, к возможным вариантам относятся убеждение Китая прекратить импорт нефти из Ирана и усиление санкций, в том числе против продажи нефти в Китай. Другим вариантом может стать промежуточная сделка, в которой каждая сторона согласится предпринять скромные шаги или заморозить статус-кво в ожидании будущего соглашения. Кроме того, рассматривается запуск тайных операций по саботажу ядерной программы Ирана, а также нанесение военных ударов по ядерным объектам страны и поддержка военных действий Израиля.

https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

https://ria.ru/20211119/svpd-1759903605.html

сша

россия

иран

китай

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в мире, сша, россия, иран, михаил ульянов (дипломат), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, михаил ульянов, nbc