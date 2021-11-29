https://ria.ru/20211129/diplomaty-1761358357.html
Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном
Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном - РИА Новости, 29.11.2021
Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном
Россия негативно относится к заявлениям США по поводу "плана Б" в отношении Ирана на переговорах по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:22
2021-11-29T22:22
2021-11-29T23:24
в мире
сша
россия
иран
михаил ульянов (дипломат)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
китай
михаил ульянов
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Россия негативно относится к заявлениям США по поводу "плана Б" в отношении Ирана на переговорах по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Насколько я понимаю, США по-прежнему настроены на переговорное дипломатическое решение, но при этом с учётом очень серьёзного развития иранской ядерной программы, которая продолжается изо дня в день, у них возникают сомнения в достижимости успешного переговорного решения. Как запасной вариант, они говорят, что разрабатывают "план Б", который, можно предположить, будет связываться с введением мер дополнительного давления на Иран сверх того, что имеется на сегодняшний день", - сказал Ульянов журналистам.Он подчеркнул, что речь идёт о запасном варианте и в данный момент все внимание уделяется дипломатическим усилиям."Что касается нашего отношения к подобным предостережениям, больше напоминающим неприкрытые угрозы, то оно, разумеется, негативное. Такие заявления не способствуют формированию здоровой атмосферы на переговорах, о чем мы американцам со всей откровенностью говорим", - сказал постпред.США и союзники обсуждают список вариантов "плана Б" на случай провала переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.По словам европейских дипломатов, бывших американских чиновников и экспертов, знакомых с ситуацией, к возможным вариантам относятся убеждение Китая прекратить импорт нефти из Ирана и усиление санкций, в том числе против продажи нефти в Китай. Другим вариантом может стать промежуточная сделка, в которой каждая сторона согласится предпринять скромные шаги или заморозить статус-кво в ожидании будущего соглашения. Кроме того, рассматривается запуск тайных операций по саботажу ядерной программы Ирана, а также нанесение военных ударов по ядерным объектам страны и поддержка военных действий Израиля.
https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html
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в мире, сша, россия, иран, михаил ульянов (дипломат), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, михаил ульянов, nbc
22:22 29.11.2021 (обновлено: 23:24 29.11.2021)
Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном
Постпред в Вене Ульянов заявил, что Россия негативно относится к "плану Б" США по СВПД
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Россия
негативно относится к заявлениям США
по поводу "плана Б" в отношении Ирана
на переговорах по восстановлению СВПД
, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
.
Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице.
"Насколько я понимаю, США по-прежнему настроены на переговорное дипломатическое решение, но при этом с учётом очень серьёзного развития иранской ядерной программы, которая продолжается изо дня в день, у них возникают сомнения в достижимости успешного переговорного решения. Как запасной вариант, они говорят, что разрабатывают "план Б", который, можно предположить, будет связываться с введением мер дополнительного давления на Иран сверх того, что имеется на сегодняшний день", - сказал Ульянов журналистам.
Он подчеркнул, что речь идёт о запасном варианте и в данный момент все внимание уделяется дипломатическим усилиям.
"Что касается нашего отношения к подобным предостережениям, больше напоминающим неприкрытые угрозы, то оно, разумеется, негативное. Такие заявления не способствуют формированию здоровой атмосферы на переговорах, о чем мы американцам со всей откровенностью говорим", - сказал постпред.
США и союзники обсуждают список вариантов "плана Б" на случай провала переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил телеканал NBC
со ссылкой на собственные источники.
По словам европейских дипломатов, бывших американских чиновников и экспертов, знакомых с ситуацией, к возможным вариантам относятся убеждение Китая
прекратить импорт нефти из Ирана и усиление санкций, в том числе против продажи нефти в Китай. Другим вариантом может стать промежуточная сделка, в которой каждая сторона согласится предпринять скромные шаги или заморозить статус-кво в ожидании будущего соглашения. Кроме того, рассматривается запуск тайных операций по саботажу ядерной программы Ирана, а также нанесение военных ударов по ядерным объектам страны и поддержка военных действий Израиля
.