https://ria.ru/20211129/deystviya-1761353479.html
СК разберет действия украинского журналиста, стрелявшего по Донбассу
СК разберет действия украинского журналиста, стрелявшего по Донбассу - РИА Новости, 29.11.2021
СК разберет действия украинского журналиста, стрелявшего по Донбассу
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинского журналиста Юрия Бутусова из-за видео, на котором он стреляет из... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:30
2021-11-29T21:30
2021-11-29T21:30
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владимир зеленский
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинского журналиста Юрия Бутусова из-за видео, на котором он стреляет из гаубицы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее Бутусов выложил видео, на котором стреляет из гаубицы. Он написал, что видео было снято в другое время, однако не уточнил, когда. Он также не написал, где и при каких обстоятельствах был записан ролик."Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства. При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины", - говорится в сообщении.Журналист ранее признался, что может быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе, но это гибель исключительно "убийц украинского народа", и рассказал, что военные передают ему эксклюзивную информацию с позиций украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело по факту стрельбы Бутусовым из гаубицы. Действия журналиста осудило минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона.
https://ria.ru/20211129/ukraina-1761325481.html
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в мире, украина, киев, александр бастрыкин, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, россия
СК разберет действия украинского журналиста, стрелявшего по Донбассу
Глава СК Бастрыкин поручил оценить действия журналиста из Украины, стрелявшего по Донбассу