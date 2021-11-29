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Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года
Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года - РИА Новости, 29.11.2021
Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года
Процедуру чипирования прошли 2836 домашних питомцев в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:07
2021-11-29T19:07
2021-11-29T19:07
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Процедуру чипирования прошли 2836 домашних питомцев в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360".Чип поможет владельцам найти животное, если оно потеряется. Кроме того, чипирование помогает выявлять недобросовестных владельцев животных.Чипирование проводят во всех ветеринарных клиниках региона. Это быстрая и безболезненная для животного процедура."Идентификационный номер вносят в базу, а затем в паспорт животного ставят отметку с его индивидуальным номером", – рассказал Воскресенский.Процедура чипирования сейчас является добровольной, однако в 2022 году может вступить в силу закон, обязывающий чипировать всех домашних животных. Записаться на процедуру жители МО могут в любой государственной ветеринарной клинике или по телефону: +7 (495) 668-01-25.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Процедуру чипирования прошли 2836 домашних питомцев в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Чип поможет владельцам найти животное, если оно потеряется. Кроме того, чипирование помогает выявлять недобросовестных владельцев животных.
"Эта процедура поможет находить владельцев, которые выгнали животных на улицу", – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Чипирование проводят во всех ветеринарных клиниках региона. Это быстрая и безболезненная для животного процедура.
"Идентификационный номер вносят в базу, а затем в паспорт животного ставят отметку с его индивидуальным номером", – рассказал Воскресенский.
Процедура чипирования сейчас является добровольной, однако в 2022 году может вступить в силу закон, обязывающий чипировать всех домашних животных. Записаться на процедуру жители МО могут в любой государственной ветеринарной клинике или по телефону: +7 (495) 668-01-25.