https://ria.ru/20211129/chipirovanie-1761333716.html

Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года

Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года - РИА Новости, 29.11.2021

Почти 3 тысячи животных чипировали в МО с начала года

Процедуру чипирования прошли 2836 домашних питомцев в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:07

2021-11-29T19:07

2021-11-29T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Процедуру чипирования прошли 2836 домашних питомцев в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360".Чип поможет владельцам найти животное, если оно потеряется. Кроме того, чипирование помогает выявлять недобросовестных владельцев животных.Чипирование проводят во всех ветеринарных клиниках региона. Это быстрая и безболезненная для животного процедура."Идентификационный номер вносят в базу, а затем в паспорт животного ставят отметку с его индивидуальным номером", – рассказал Воскресенский.Процедура чипирования сейчас является добровольной, однако в 2022 году может вступить в силу закон, обязывающий чипировать всех домашних животных. Записаться на процедуру жители МО могут в любой государственной ветеринарной клинике или по телефону: +7 (495) 668-01-25.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)