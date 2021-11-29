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Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета
Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:39
2021-11-29T14:39
2021-11-29T14:39
экономика
бюджет
ввп
дефицит
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП на постоянной основе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики - на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.Первичный дефицит - это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. А если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем, когда экономика страны работает на полную мощность, он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". На 2021 год структурный дефицит предусматривался в размере 1,46 триллиона рублей, на 2022 и 2023 годы - по 585 миллиардов, на 2024 год - 575 миллиардов.Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.Такое право у правительства было и раньше – в качестве временной меры на период кризиса. Теперь оно будет действовать постоянно и позволит оперативно балансировать бюджетную систему.На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом, правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России, получив средства для финансирования экстренных потребностей.
https://ria.ru/20211129/putin-1761259579.html
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экономика, бюджет, ввп, дефицит, владимир путин, россия
Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета
Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета России 0,5% ВВП
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП на постоянной основе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики - на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.
Первичный дефицит - это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. А если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем, когда экономика страны работает на полную мощность, он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". На 2021 год структурный дефицит предусматривался в размере 1,46 триллиона рублей, на 2022 и 2023 годы - по 585 миллиардов, на 2024 год - 575 миллиардов.
Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.
Такое право у правительства было и раньше – в качестве временной меры на период кризиса. Теперь оно будет действовать постоянно и позволит оперативно балансировать бюджетную систему.
На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом, правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России
, получив средства для финансирования экстренных потребностей.