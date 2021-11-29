https://ria.ru/20211129/byudzhet-1761276556.html

Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета

Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета - РИА Новости, 29.11.2021

Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:39

2021-11-29T14:39

2021-11-29T14:39

экономика

бюджет

ввп

дефицит

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП на постоянной основе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики - на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.Первичный дефицит - это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. А если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем, когда экономика страны работает на полную мощность, он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". На 2021 год структурный дефицит предусматривался в размере 1,46 триллиона рублей, на 2022 и 2023 годы - по 585 миллиардов, на 2024 год - 575 миллиардов.Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.Такое право у правительства было и раньше – в качестве временной меры на период кризиса. Теперь оно будет действовать постоянно и позволит оперативно балансировать бюджетную систему.На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом, правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России, получив средства для финансирования экстренных потребностей.

https://ria.ru/20211129/putin-1761259579.html

https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бюджет, ввп, дефицит, владимир путин, россия