https://ria.ru/20211129/blagosostoyanie-1761190623.html

Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан

Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан - РИА Новости, 29.11.2021

Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан

Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:39

2021-11-29T00:39

2021-11-29T00:39

экономика

общество

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576442819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0579d6ae68994cf3324530054da0e29a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик, говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ.Авторы доклада отмечают, что с 2021 года методика, по которой Росстат рассчитывает уровень прожиточного минимума, и, соответственно, уровень бедности, изменилась. Из-за этого стало сложно оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в России в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. "Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности", - поясняют эксперты.Оценки, которые публикует Росстат, у авторов исследования вызывают вопросы. В частности, они напомнили, что статистическое ведомство оценило бедность в России за второй квартал 2021 года на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (12,7%). "В основном позитивная динамика была обусловлена социальными выплатами населению, которые не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности", – поясняют авторы документа.Показатель бедности за все первое полугодие 2021 года также оказался несколько ниже соответствующих показателей за предыдущие годы: согласно предварительным данным Росстата, доля бедного населения составила 13,1% против 13,2% в 2020 году и 13,5% в доковидном 2019 году.Вместе с тем эксперты обращают внимание на увеличение дифференциации доходов населения, которое Росстат наблюдал в текущем году. В частности, по данным ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в первом полугодии текущего года приходилось 29,5% общего объема денежных доходов (против 28,9% в первом полугодии 2020 года), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (против 2,2% в первом полугодии 2020 года).По мнению экспертов, рост дифференциации доходов граждан должен был привести к некоторому увеличению доли бедного населения. Согласно оценкам экспертов Института социальной политики ВШЭ, доля бедного населения в России в первом полугодии текущего года составляет 13,7% - то есть выше показателей предыдущих лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/bednost-1761043790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия