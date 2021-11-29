Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/blagosostoyanie-1761190623.html
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан - РИА Новости, 29.11.2021
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:39
2021-11-29T00:39
экономика
общество
высшая школа экономики (вшэ)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576442819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0579d6ae68994cf3324530054da0e29a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик, говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ.Авторы доклада отмечают, что с 2021 года методика, по которой Росстат рассчитывает уровень прожиточного минимума, и, соответственно, уровень бедности, изменилась. Из-за этого стало сложно оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в России в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. "Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности", - поясняют эксперты.Оценки, которые публикует Росстат, у авторов исследования вызывают вопросы. В частности, они напомнили, что статистическое ведомство оценило бедность в России за второй квартал 2021 года на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (12,7%). "В основном позитивная динамика была обусловлена социальными выплатами населению, которые не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности", – поясняют авторы документа.Показатель бедности за все первое полугодие 2021 года также оказался несколько ниже соответствующих показателей за предыдущие годы: согласно предварительным данным Росстата, доля бедного населения составила 13,1% против 13,2% в 2020 году и 13,5% в доковидном 2019 году.Вместе с тем эксперты обращают внимание на увеличение дифференциации доходов населения, которое Росстат наблюдал в текущем году. В частности, по данным ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в первом полугодии текущего года приходилось 29,5% общего объема денежных доходов (против 28,9% в первом полугодии 2020 года), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (против 2,2% в первом полугодии 2020 года).По мнению экспертов, рост дифференциации доходов граждан должен был привести к некоторому увеличению доли бедного населения. Согласно оценкам экспертов Института социальной политики ВШЭ, доля бедного населения в России в первом полугодии текущего года составляет 13,7% - то есть выше показателей предыдущих лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/bednost-1761043790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576442819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5fe2a5b3f3fed390646a761d197164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
00:39 29.11.2021
 
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан

Эксперты ВШЭ предложили рассчитывать уровень "якорной бедности" в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик, говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ.
Авторы доклада отмечают, что с 2021 года методика, по которой Росстат рассчитывает уровень прожиточного минимума, и, соответственно, уровень бедности, изменилась. Из-за этого стало сложно оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в России в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. "Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности", - поясняют эксперты.
"Преодолеть данный барьер возможно за счет введения понятия "якорная бедность", когда потребительский стандарт, положенный в основу определения прожиточного минимума, "ставится на якорь", а его стоимость для целей мониторинга прогресса в сокращении бедности ежегодно индексируется на индекс потребительских цен. Понятие "якорной бедности" целесообразно ввести в России для мониторинга достижения национальных целей развития", - говорится в докладе.
Оценки, которые публикует Росстат, у авторов исследования вызывают вопросы. В частности, они напомнили, что статистическое ведомство оценило бедность в России за второй квартал 2021 года на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (12,7%). "В основном позитивная динамика была обусловлена социальными выплатами населению, которые не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности", – поясняют авторы документа.
Показатель бедности за все первое полугодие 2021 года также оказался несколько ниже соответствующих показателей за предыдущие годы: согласно предварительным данным Росстата, доля бедного населения составила 13,1% против 13,2% в 2020 году и 13,5% в доковидном 2019 году.
Вместе с тем эксперты обращают внимание на увеличение дифференциации доходов населения, которое Росстат наблюдал в текущем году. В частности, по данным ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в первом полугодии текущего года приходилось 29,5% общего объема денежных доходов (против 28,9% в первом полугодии 2020 года), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (против 2,2% в первом полугодии 2020 года).
По мнению экспертов, рост дифференциации доходов граждан должен был привести к некоторому увеличению доли бедного населения. Согласно оценкам экспертов Института социальной политики ВШЭ, доля бедного населения в России в первом полугодии текущего года составляет 13,7% - то есть выше показателей предыдущих лет.
Нищие - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 16:17В России
В России утвердили правила определения "границы бедности"
 
ЭкономикаОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
Лента новостейМолния
Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридореУченые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом