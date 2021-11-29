https://ria.ru/20211129/blagosostoyanie-1761190623.html
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан - РИА Новости, 29.11.2021
Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:39
2021-11-29T00:39
2021-11-29T00:39
экономика
общество
высшая школа экономики (вшэ)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик, говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ.Авторы доклада отмечают, что с 2021 года методика, по которой Росстат рассчитывает уровень прожиточного минимума, и, соответственно, уровень бедности, изменилась. Из-за этого стало сложно оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в России в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. "Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности", - поясняют эксперты.Оценки, которые публикует Росстат, у авторов исследования вызывают вопросы. В частности, они напомнили, что статистическое ведомство оценило бедность в России за второй квартал 2021 года на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (12,7%). "В основном позитивная динамика была обусловлена социальными выплатами населению, которые не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности", – поясняют авторы документа.Показатель бедности за все первое полугодие 2021 года также оказался несколько ниже соответствующих показателей за предыдущие годы: согласно предварительным данным Росстата, доля бедного населения составила 13,1% против 13,2% в 2020 году и 13,5% в доковидном 2019 году.Вместе с тем эксперты обращают внимание на увеличение дифференциации доходов населения, которое Росстат наблюдал в текущем году. В частности, по данным ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в первом полугодии текущего года приходилось 29,5% общего объема денежных доходов (против 28,9% в первом полугодии 2020 года), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (против 2,2% в первом полугодии 2020 года).По мнению экспертов, рост дифференциации доходов граждан должен был привести к некоторому увеличению доли бедного населения. Согласно оценкам экспертов Института социальной политики ВШЭ, доля бедного населения в России в первом полугодии текущего года составляет 13,7% - то есть выше показателей предыдущих лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/bednost-1761043790.html
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экономика, общество, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Российским властям необходимо рассчитывать уровень "якорной бедности", чтобы оценка благосостояния граждан была объективной и не зависела от изменения методик, говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ
.
Авторы доклада отмечают, что с 2021 года методика, по которой Росстат
рассчитывает уровень прожиточного минимума, и, соответственно, уровень бедности, изменилась. Из-за этого стало сложно оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в России
в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. "Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности", - поясняют эксперты.
"Преодолеть данный барьер возможно за счет введения понятия "якорная бедность", когда потребительский стандарт, положенный в основу определения прожиточного минимума, "ставится на якорь", а его стоимость для целей мониторинга прогресса в сокращении бедности ежегодно индексируется на индекс потребительских цен. Понятие "якорной бедности" целесообразно ввести в России для мониторинга достижения национальных целей развития", - говорится в докладе.
Оценки, которые публикует Росстат, у авторов исследования вызывают вопросы. В частности, они напомнили, что статистическое ведомство оценило бедность в России за второй квартал 2021 года на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (12,7%). "В основном позитивная динамика была обусловлена социальными выплатами населению, которые не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности", – поясняют авторы документа.
Показатель бедности за все первое полугодие 2021 года также оказался несколько ниже соответствующих показателей за предыдущие годы: согласно предварительным данным Росстата, доля бедного населения составила 13,1% против 13,2% в 2020 году и 13,5% в доковидном 2019 году.
Вместе с тем эксперты обращают внимание на увеличение дифференциации доходов населения, которое Росстат наблюдал в текущем году. В частности, по данным ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в первом полугодии текущего года приходилось 29,5% общего объема денежных доходов (против 28,9% в первом полугодии 2020 года), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (против 2,2% в первом полугодии 2020 года).
По мнению экспертов, рост дифференциации доходов граждан должен был привести к некоторому увеличению доли бедного населения. Согласно оценкам экспертов Института социальной политики ВШЭ, доля бедного населения в России в первом полугодии текущего года составляет 13,7% - то есть выше показателей предыдущих лет.