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Тюменская область
https://ria.ru/20211129/biznes-1761276083.html
Тюменская область вводит дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса
Тюменская область вводит дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса - РИА Новости, 29.11.2021
Тюменская область вводит дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса
Региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от антиковидных... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:38
2021-11-29T14:38
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, принят законодательным собранием Тюменской области.Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в соответствии с законом, который внес в облдуму губернатор области Александр Моор, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.Кроме того, областная дума приняла закон "О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который устанавливает преимущества в уплате налогов в виде снижения ставок налога на имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года."Предоставление налоговых льгот направлено на поддержку малого бизнеса, на дальнейшее стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение задач социально-экономического развития области", – прокомментировал Моор, слова которого приводятся в сообщении.
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александр моор
14:38 29.11.2021
 

Тюменская область вводит дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, принят законодательным собранием Тюменской области.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в соответствии с законом, который внес в облдуму губернатор области Александр Моор, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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Кроме того, областная дума приняла закон "О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который устанавливает преимущества в уплате налогов в виде снижения ставок налога на имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
"Предоставление налоговых льгот направлено на поддержку малого бизнеса, на дальнейшее стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение задач социально-экономического развития области", – прокомментировал Моор, слова которого приводятся в сообщении.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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