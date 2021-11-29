Камбоджа приняла первых беженцев из Афганистана
Камбоджа приняла первых беженцев из Афганистана по договоренности с "Фондом Азии" и ООН
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Камбоджа приняла не менее 15 беженцев из Афганистана, первых из 300 человек, направляющихся в страну по ранее достигнутой договоренности с международной неправительственной организацией "Фонд Азии", базирующейся в США, и Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Khmer Times.
Первая группа беженцев прибыла в Камбоджу 17 ноября. В воскресенье 28 ноября правительство Камбоджи предоставило прибывшим статус временного проживания в стране в ожидании переселения в другое государство, которое примет их для проживания на постоянной основе, говорится в сообщении.
Все беженцы в группе – сотрудники международной неправительственной организации "Фонд Азии" с центром в Сан-Франциско, работавшие в отделении организации в Афганистане, и члены их семей. Договоренности о предоставлении статуса временного проживания, подписанные правительством Камбоджи три месяца назад, предполагают размещение в стране не более 300 беженцев на период, необходимый для принятия решений и оформления документов для их переселения в страну, которая предоставит им постоянное убежище, сообщает издание.
Размещением и медицинским обслуживанием беженцев занимается рабочая группа из 13 человек, созданная по приказу премьер-министра Камбоджи Хун Сена, говорится в сообщении.