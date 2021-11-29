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СК Белоруссии проведет проверку после обнаружения тела мигранта

СК Белоруссии проведет проверку после обнаружения тела мигранта - РИА Новости, 29.11.2021

СК Белоруссии проведет проверку после обнаружения тела мигранта

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку после обнаружения 28 ноября у границы с Литвой тела мигранта, чтобы установить причину его... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:26

2021-11-29T13:26

2021-11-29T13:26

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку после обнаружения 28 ноября у границы с Литвой тела мигранта, чтобы установить причину его смерти."В настоящее время для определения конкретной причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются управлением Следственного комитета по Гродненской области в рамках проводимой проверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что речь идет о случае, когда белорусские пограничники в лесном массиве в 20 метрах от границы с Литвой обнаружили "тело беженца без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о применении насилия".Согласно сообщению, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, следователи и эксперты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, в том числе следы волочения с сопредельной территории."С места происшествия изъяты предметы одежды и быта, среди которых продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его (умершего - ред.) нахождении накануне на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено", - говорится в сообщении.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211129/bezhentsy-1761225228.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии