СК Белоруссии проведет проверку после обнаружения тела мигранта
СК Белоруссии проведет проверку после обнаружения тела мигранта у границы с Литвой
© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку после обнаружения 28 ноября у границы с Литвой тела мигранта, чтобы установить причину его смерти.
"В настоящее время для определения конкретной причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются управлением Следственного комитета по Гродненской области в рамках проводимой проверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что речь идет о случае, когда белорусские пограничники в лесном массиве в 20 метрах от границы с Литвой обнаружили "тело беженца без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о применении насилия".
Согласно сообщению, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, следователи и эксперты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, в том числе следы волочения с сопредельной территории.
"С места происшествия изъяты предметы одежды и быта, среди которых продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его (умершего - ред.) нахождении накануне на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.