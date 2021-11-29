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Лукашенко заявил, что Минск не бряцает оружием

Лукашенко заявил, что Минск не бряцает оружием - РИА Новости, 29.11.2021

Лукашенко заявил, что Минск не бряцает оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не бряцают оружием, "но если кто-то с ружьем придет, есть чем ответить". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:32

2021-11-29T11:32

2021-11-29T12:56

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не бряцают оружием, "но если кто-то с ружьем придет, есть чем ответить"."Мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили невзгоды послевоенных лет (после Великой Отечественной войны. - прим.), когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.Он заявил участникам совещания по вопросам военной безопасности, что "надо защитить свою страну". "Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение (тех, кто создает угрозу для безопасности Белоруссии – ред.) у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм. Мы должны четко понимать, как мы будем действовать", - сказал президент.Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он поручил "любую возможность использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию".Лукашенко обратил внимание, что в совещании по вопросам военной безопасности участвуют представители разных силовых структур, и всем им поставил задачу поддерживать готовность в любой момент среагировать на угрозу безопасности страны. "Вы должны прекрасно понимать: мы - люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки. В системе министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне - это наши хорошие резервы", - сказал белорусский президент."Но еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием", - добавил он.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, латвия, нато, министерство обороны белоруссии