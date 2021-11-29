https://ria.ru/20211129/belorussiya-1761223127.html
Лукашенко проведет совещание по вопросам военной безопасности
Лукашенко проведет совещание по вопросам военной безопасности - РИА Новости, 29.11.2021
Лукашенко проведет совещание по вопросам военной безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проведет совещание по вопросам военной безопасности страны, передает официальный сайт президента... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:04
2021-11-29T11:04
2021-11-29T11:04
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проведет совещание по вопросам военной безопасности страны, передает официальный сайт президента Белоруссии."Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в центре стратегического управления министерства обороны проводит совещание по вопросам военной безопасности", - говорится в сообщении.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211128/belorussiya-1761174448.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
Лукашенко проведет совещание по вопросам военной безопасности
Президент Белоруссии Лукашенко проведет совещание по вопросам военной безопасности страны