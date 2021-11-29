https://ria.ru/20211129/belorussiya-1760960534.html
Дорогая бульба: картофель в Белоруссии стал золотым
Дорогая бульба: картофель в Белоруссии стал золотым - РИА Новости, 29.11.2021
Дорогая бульба: картофель в Белоруссии стал золотым
По стоимости картофеля на внутреннем рынке Белоруссия обогнала всех соседей. Цены взлетели почти в два раза. А этой осенью Минск впервые начал импортировать... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:00
2021-11-29T08:00
2021-11-29T07:59
экономика
белоруссия
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. По стоимости картофеля на внутреннем рынке Белоруссия обогнала всех соседей. Цены взлетели почти в два раза. А этой осенью Минск впервые начал импортировать национальный продукт во время сбора урожая. Почему бульба дорожает день ото дня, хотя, как уверяют фермеры, ее в стране выше крыши, выясняло РИА Новости.Рекордный скачокВ Национальном статистическом комитете (Белстат) сообщили: в октябре прошлого года килограмм картофеля стоил 74 копейки (22 российских рубля), сейчас в среднем — 1,31 белорусских рубля (38 наших). То есть подорожание на 77%. В Федерации профсоюзов республики насчитали еще больше — 90%. В Польше, России и на Украине клубнеплод сейчас дешевле.За январь — февраль, по официальной статистике, цены выросли на 21,3%. Тогда же профсоюзы обратили внимание на то, что картошки в Белоруссии производят значительно больше, чем нужно для внутреннего потребления.При этом впервые в истории Белоруссия начала закупать картофель в сезон сбора урожая. Главным экспортером выступила Украина — 15,5 тысячи тонн. Импорт вырос на 40 процентов в годовом выражении. Как объяснили в Минсельхозпроде, закупки в августе и сентябре предназначалась для промышленной переработки. Однако аналитики связали это с ситуацией на внутреннем рынке.С другой стороны, в августе отмечали резкое увеличение поставок картофеля из Белоруссии в Россию: в 11 раз больше прежнего, 94,3 тысячи тонн. Это обосновали разрывом экономических связей с партнерами из-за санкций.Высокая себестоимостьВ некоммерческом объединении "Ассоциация розничных торговых сетей Беларуси" видят проблему в том, что фермерам зачастую удобнее продавать картошку в Россию или на Украину. Там платят сразу, а в Белоруссии торговые сети по закону могут тянуть двадцать дней, указывала Наталия Шаблинская, исполнительный директор ассоциации.К тому же некоторые отказывались от подорожавшего продукта. Но цены только росли — вслед за расходами на топливо, электроэнергию, аренду земли.По словам фермеров, пока выращивать картофель более или менее рентабельно. Но дешевле уже некуда — это грозит резким сокращением посевных площадей и оттоком рабочей силы.Продукты сильно подорожали во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре международные цены достигли максимума с июля 2011-го.Однако картофель белорусам, считают фермеры, все равно по карману. Бывало, что продавали ниже себестоимости — когда предложение значительно превышало спрос."Потребление — на 120 рублей (белорусских) в год на человека при сегодняшней цене (рубль за килограмм). Средняя зарплата в Белоруссии — 1400 в месяц. Разве это дорого? Деревня не может отдавать все задаром", — рассуждает Мантус.Предложили мерыВ Федерации профсоюзов Беларуси (ФБП) констатировали: дорожают и другие традиционные для белорусов овощи. Капуста — в два раза, свекла — на 87%, морковь — на 70%. Причем с импортными продуктами это происходит не в такой степени."Профсоюзы неоднократно предлагали правительству принять меры для стабилизации цен на овощи. Безрезультатно", — подчеркнули в национальном профцентре. Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФБП, считает, что пора говорить о долгосрочных контрактах.В России ситуация похожая. По информации Росстата, картофель прибавил 50 процентов, морковь и свекла — 30, а белокочанная капуста — все 100. Причины те же. Но добавился и неурожай. Поэтому запасы овощей в хранилищах будут таять, а цены — расти.
https://ria.ru/20210921/kartofel-1751150267.html
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экономика, белоруссия, россия
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. По стоимости картофеля на внутреннем рынке Белоруссия обогнала всех соседей. Цены взлетели почти в два раза. А этой осенью Минск впервые начал импортировать национальный продукт во время сбора урожая. Почему бульба дорожает день ото дня, хотя, как уверяют фермеры, ее в стране выше крыши, выясняло РИА Новости.
Рекордный скачок
В Национальном статистическом комитете (Белстат) сообщили: в октябре прошлого года килограмм картофеля стоил 74 копейки (22 российских рубля), сейчас в среднем — 1,31 белорусских рубля (38 наших). То есть подорожание на 77%. В Федерации профсоюзов республики насчитали еще больше — 90%. В Польше, России и на Украине клубнеплод сейчас дешевле.
За январь — февраль, по официальной статистике, цены выросли на 21,3%. Тогда же профсоюзы обратили внимание на то, что картошки в Белоруссии производят значительно больше, чем нужно для внутреннего потребления.
С урожаем проблем действительно нет: в 2020-м — 5,2 миллиона тонн. Основную часть — до 80% посевной площади, около пяти миллионов тонн, — дают личные подворья. Остальное — сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Среднегодовое потребление на душу населения — порядка двух центнеров.
При этом впервые в истории Белоруссия начала закупать картофель в сезон сбора урожая. Главным экспортером выступила Украина — 15,5 тысячи тонн. Импорт вырос на 40 процентов в годовом выражении. Как объяснили в Минсельхозпроде, закупки в августе и сентябре предназначалась для промышленной переработки. Однако аналитики связали это с ситуацией на внутреннем рынке.
С другой стороны, в августе отмечали резкое увеличение поставок картофеля из Белоруссии в Россию: в 11 раз больше прежнего, 94,3 тысячи тонн. Это обосновали разрывом экономических связей с партнерами из-за санкций.
Высокая себестоимость
В некоммерческом объединении "Ассоциация розничных торговых сетей Беларуси" видят проблему в том, что фермерам зачастую удобнее продавать картошку в Россию или на Украину. Там платят сразу, а в Белоруссии торговые сети по закону могут тянуть двадцать дней, указывала Наталия Шаблинская, исполнительный директор ассоциации.
К тому же некоторые отказывались от подорожавшего продукта. Но цены только росли — вслед за расходами на топливо, электроэнергию, аренду земли.
По словам фермеров, пока выращивать картофель более или менее рентабельно. Но дешевле уже некуда — это грозит резким сокращением посевных площадей и оттоком рабочей силы.
"Сильно подорожал бензин, вырос курс евро. Стоимость пестицидов, необходимых для выращивания картофеля, увеличилась в два с половиной раза. А техника? Если трактор обходится на 20% больше, то в себестоимости будет 50-60%, ведь окупится он не сразу. Добавьте зарплаты работникам — их тоже надо повышать", — объясняет Галина Мантус, руководитель белорусского фермерского хозяйства "Фортуна Агро".
Продукты сильно подорожали во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре международные цены достигли максимума с июля 2011-го.
Однако картофель белорусам, считают фермеры, все равно по карману. Бывало, что продавали ниже себестоимости — когда предложение значительно превышало спрос.
"Потребление — на 120 рублей (белорусских) в год на человека при сегодняшней цене (рубль за килограмм). Средняя зарплата в Белоруссии — 1400 в месяц. Разве это дорого? Деревня не может отдавать все задаром", — рассуждает Мантус.
Но есть и другая точка зрения. Как сообщил источник на рынке, возник сильный перекос, а потому государство должно вмешаться. "Бульбы в стране выше крыши. Но у нас нет нормального рыночного регулирования экономики. И мы должны сдерживать цены на социально значимые продукты. В первую очередь для своих потребителей", — указал эксперт.
Предложили меры
В Федерации профсоюзов Беларуси (ФБП) констатировали: дорожают и другие традиционные для белорусов овощи. Капуста — в два раза, свекла — на 87%, морковь — на 70%. Причем с импортными продуктами это происходит не в такой степени.
"Профсоюзы неоднократно предлагали правительству принять меры для стабилизации цен на овощи. Безрезультатно", — подчеркнули в национальном профцентре. Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФБП, считает, что пора говорить о долгосрочных контрактах.
"Тогда производители будут уверены, что их продукцию выкупят в течение сезона, причем по договорной цене. Потребителям это гарантирует товар и стабильную стоимость. Кроме того, для зимне-весеннего периода подорожания овощей (картофель, капуста, морковь, свекла) нужно усовершенствовать формирование стабилизационных фондов", — пояснил Шевчук.
В России ситуация похожая. По информации Росстата, картофель прибавил 50 процентов, морковь и свекла — 30, а белокочанная капуста — все 100. Причины те же. Но добавился и неурожай. Поэтому запасы овощей в хранилищах будут таять, а цены — расти.