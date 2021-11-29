https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html

Российским банкам предрекли исчезновение

"Известия" предупредили о закрытии почти 30 банков к октябрю 2022 года - РИА Новости, 29.11.2021

Российским банкам предрекли исчезновение

Почти три десятка кредитных организаций могут прекратить работу в России к октябрю 2022 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:11

2021-11-29T09:11

2021-11-29T17:28

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761216531_0:2:3274:1844_1920x0_80_0_0_e3f7a9a604e12861683e3fa7c31533b4.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Почти три десятка кредитных организаций могут прекратить работу в России к октябрю 2022 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА".Одной из основных причин такого развития событий эксперты посчитали изменения на рынке кредитования и, как следствие, снижение прибыли. Вполне вероятно, что организации с низкими рейтингами лишатся лицензии принудительно либо по собственной инициативе, или же произойдет их слияние или поглощение. В зоне риска оказались 29 банков — порядка восьми процентов от их общего числа.Уточняется, что за последние четыре квартала сектор покинули 45 учреждений, из них 32 — по регуляторным основаниям, семь — из-за добровольного аннулирования лицензии, а еще шесть присоединились к другим банкам. "Наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. — Прим. ред.)", — подчеркнул директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, отметив, что таких учреждений — около 49 процентов от общего числа оцененных кредитных организаций.Ранее Ассоциация банков России выразила опасения из-за предложения ЦБ расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемым запуском антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Через этот сервис учреждения в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.Как отметили в ассоциации, "особое опасение" вызывает тот факт, что отзыв лицензии может последовать за невыполнение или нарушение требований, касающихся организации "процедуры информирования клиентов об отнесении их Центробанком к группам риска подозрительных операций".

https://realty.ria.ru/20211126/ipoteka-1760830054.html

https://ria.ru/20211101/litsenziya-1757141373.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, россия