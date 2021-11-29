https://ria.ru/20211129/bank-1761269338.html

Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ

Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ - РИА Новости, 29.11.2021

Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ

Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) в ноябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем на 11,4%, до 9,55 миллиарда рублей, следует... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:06

2021-11-29T14:06

2021-11-29T14:06

новикомбанк

банки

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) в ноябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем на 11,4%, до 9,55 миллиарда рублей, следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.Как сообщает пресс-служба банка, Новикомбанк на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков России.Отмечается, что в непростых условиях пандемии Новикомбанк не только сохраняет масштабы деятельности, но и увеличивает объемы выдачи кредитов. Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.Поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка. Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика" и др.В 2021 году Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг "А+(RU)" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – "Ва3", прогноз позитивный.

https://ria.ru/20211115/pribyl-1759194364.html

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новикомбанк, банки, россия