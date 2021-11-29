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Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ
Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ - РИА Новости, 29.11.2021
Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ
Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) в ноябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем на 11,4%, до 9,55 миллиарда рублей, следует... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:06
2021-11-29T14:06
2021-11-29T14:06
новикомбанк
банки
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) в ноябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем на 11,4%, до 9,55 миллиарда рублей, следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.Как сообщает пресс-служба банка, Новикомбанк на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков России.Отмечается, что в непростых условиях пандемии Новикомбанк не только сохраняет масштабы деятельности, но и увеличивает объемы выдачи кредитов. Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.Поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка. Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика" и др.В 2021 году Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг "А+(RU)" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – "Ва3", прогноз позитивный.
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новикомбанк, банки, россия
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) в ноябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем на 11,4%, до 9,55 миллиарда рублей, следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.
Как сообщает пресс-служба банка, Новикомбанк на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков России.
Отмечается, что в непростых условиях пандемии Новикомбанк не только сохраняет масштабы деятельности, но и увеличивает объемы выдачи кредитов. Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.
В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.
Поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка. Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика" и др.
"На протяжении последних лет действие значимых неблагоприятных факторов существенно меняет условия работы банковской системы. При этом Новикомбанк продолжает поддерживать предприятия реального сектора экономики, участвовать в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости нашей страны, предоставлять средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Сегодня мы видим, что, несмотря на все сложности, Новикомбанк смог подтвердить эффективность реализуемой модели развития и обеспечить устойчивые темпы роста по всем основным параметрам, что привело к стабильным показателям чистой прибыли на протяжении трех лет", - прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.
В 2021 году Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку
рейтинг "А+(RU)" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА
" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – "Ва3", прогноз позитивный.