https://ria.ru/20211129/arzamas-1761250081.html

Арзамас стал лидером по реализации соцконтракта в России

Арзамас стал лидером по реализации соцконтракта в России - РИА Новости, 29.11.2021

Арзамас стал лидером по реализации соцконтракта в России

Арзамас признан лидером в России в практике реализации социального контракта, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:49

2021-11-29T12:49

2021-11-29T12:49

нижегородская область

общество

нижегородская область

арзамас

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Арзамас признан лидером в России в практике реализации социального контракта, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Практика сопровождения предпринимателей и самозанятых при заключении соцконтракта, представленная управлением социальной защиты населения города Арзамаса, стала призером федерального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Конкурс организован министерством труда и социальной защиты населения РФ."Социальный контракт стал по-настоящему значимым инструментом для улучшения социально-экономической ситуации на конкретной территории. У семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, появляется возможность не просто получить материальную поддержку, но и определить план действий на будущее с помощью специалистов. Это и хорошее подспорье для развития сферы малого и среднего предпринимательства. Арзамас показывает высокий уровень работы по ключевым социальным программам, и это достижение абсолютно заслуженное", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона отметил, что в Арзамасе за 2020-2021 годы заключено более 3,5 тысячи социальных контрактов, из них свыше 2 350 направлены на помощь в трудоустройстве и ведении предпринимательской деятельности."Социальный контракт открыл новые возможности в сфере социальной поддержки населения. От традиционной системы социальных выплат мы активно перешли к участию конкретного человека в создании экономического благополучия своей семьи", - отметила директор управления социальной защиты населения Арзамаса Ирина Набатова.Социальный контракт показал высокую эффективность по выходу из бедности в Арзамасе. Величина среднедушевого дохода семей – участников соцконтракта – выросла на 56,3%. На реализацию механизма в Арзамасе было выделено в 2020 году более 140,4 миллиона рублей, в 2021 году – 122,4 миллиона рублей."Совместная работа с управлением социальной защиты, взаимодействие с участниками программы дали, действительно, значимый результат. В Арзамасе зарегистрировано более 1 800 самозанятых, каждый пятый воспользовался социальным контрактом как пусковым механизмом для бизнес-старта или поддержки своего дела. Это очень конкретный и понятный инструмент с адресным подходом", - заявил глава Арзамаса Александр Щелоков.Кроме того, управление социальной защиты населения Арзамаса стало призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который ежегодно проводит министерство труда и соцзащиты России. На федеральном уровне высоко оценили практику "Сопровождение ИП, самозанятых при заключении социального контракта на развитие собственного дела". Автор этой практики - заместитель директора УСЗН Арзамаса Елена Киселева."Представленная практика – это индивидуальная маршрутизация, сопровождение участников социального контракта, поддержка рекламной кампании, помощь в разработке бизнес-плана, активная медиа-кампания, эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления. По итогам конкурса опыт Арзамаса внесут в базу данных и библиотеку видеоматериалов лучших практик в сфере социального обслуживания и разместят на официальном сайте министерства труда России", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211129/dzerzhinsk-1761213908.html

https://ria.ru/20211124/konkurs-1760596518.html

https://ria.ru/20211124/skoraya-1760526397.html

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общество, нижегородская область, арзамас, глеб никитин, россия