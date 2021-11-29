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На Украине нашли оружие, способное "остановить" Россию
На Украине нашли оружие, способное "остановить" Россию - РИА Новости, 29.11.2021
На Украине нашли оружие, способное "остановить" Россию
Киевский военный эксперт Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном "остановить" Россию. Его цитирует "Обозреватель". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:39
2021-11-29T22:51
в мире
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
вооруженные силы украины
константин сивков
алексей леонков
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киевский военный эксперт Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном "остановить" Россию. Его цитирует "Обозреватель".По мнению специалиста, в потенциальном вооруженном конфликте с Москвой украинской армии помогут американские противотанковые установки (ПТРК) "Джавелин", переносной зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрингер" и вертолеты Ми-17.Згурец напомнил, что киевские власти хотели бы приобрести ЗРК "Пэтриот" и "Железный купол". Однако такие сложные системы требуют финансов и переоснащения ПВО, что станет нагрузкой на бюджет Украины, пояснил он.Как отметил эксперт, в последнее время ВСУ обучают работать на зенитных комплексах "Бук" и С-300 — эти образцы справятся с целью в виде 20 самолетов.Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что возможные поставки "Стингеров" украинской армии свидетельствуют о том, что Киев готовится к полномасштабной конфронтации с Россией. Как считает доктор военных наук Константин Сивков, Москва может вступить в военный конфликт с соседним государством только в том случае, если ВСУ развернут массированное наступление на республики Донбасса, где проживают россияне.
https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761313350.html
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в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины, константин сивков, алексей леонков, россия
19:39 29.11.2021 (обновлено: 22:51 29.11.2021)
 
На Украине нашли оружие, способное "остановить" Россию

Киевский военный эксперт Згурец: ПТРК "Джавелин", ЗРК "Стингер" и Ми-17 "остановят" Россию

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киевский военный эксперт Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном "остановить" Россию. Его цитирует "Обозреватель".
По мнению специалиста, в потенциальном вооруженном конфликте с Москвой украинской армии помогут американские противотанковые установки (ПТРК) "Джавелин", переносной зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрингер" и вертолеты Ми-17.
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Згурец напомнил, что киевские власти хотели бы приобрести ЗРК "Пэтриот" и "Железный купол". Однако такие сложные системы требуют финансов и переоснащения ПВО, что станет нагрузкой на бюджет Украины, пояснил он.
Как отметил эксперт, в последнее время ВСУ обучают работать на зенитных комплексах "Бук" и С-300 — эти образцы справятся с целью в виде 20 самолетов.

"В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное наступление", — убежден он.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что возможные поставки "Стингеров" украинской армии свидетельствуют о том, что Киев готовится к полномасштабной конфронтации с Россией. Как считает доктор военных наук Константин Сивков, Москва может вступить в военный конфликт с соседним государством только в том случае, если ВСУ развернут массированное наступление на республики Донбасса, где проживают россияне.
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В миреУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Вооруженные силы УкраиныКонстантин СивковАлексей ЛеонковРоссия
 
 
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