https://ria.ru/20211129/arizona-1761220810.html
Из Университета Аризоны хотят отчислить студента, убившего протестующих
Из Университета Аризоны хотят отчислить студента, убившего протестующих - РИА Новости, 29.11.2021
Из Университета Аризоны хотят отчислить студента, убившего протестующих
Студенты Университета штата Аризона (ASU) в США призывают администрацию учреждения отчислить подростка Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек в ходе... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:51
2021-11-29T10:51
2021-11-29T10:53
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Студенты Университета штата Аризона (ASU) в США призывают администрацию учреждения отчислить подростка Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек в ходе протестов в Кеноше в 2020 году и оправданного в суде, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, студенты ASU выступают с требованиями "защитить их от жестокого и кровожадного убийцы" Риттенхауса.Кроме того, недовольные студенты объявили о собрании и протестах, которые пройдут в среду 1 декабря на территории университетского кампуса.Суд присяжных 19 ноября оправдал Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе 2020 года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
https://ria.ru/20211124/tramp-1760488522.html
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в мире, сша, аризона, висконсин
10:51 29.11.2021 (обновлено: 10:53 29.11.2021)
Из Университета Аризоны хотят отчислить студента, убившего протестующих
Студенты Университета Аризоны потребовали отчислить подростка, убившего двух протестующих