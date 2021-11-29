https://ria.ru/20211129/apokalipsis-1761194901.html

Когда случится интернет-апокалипсис

Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе" - РИА Новости, 29.11.2021

Когда случится интернет-апокалипсис

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать "интернет-апокалипсис". Соответствующее предупреждение опубликовало шведское издание Dagens РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T02:47

2021-11-29T02:47

2021-11-29T02:47

технологии

весь мир

солнце

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать "интернет-апокалипсис". Соответствующее предупреждение опубликовало шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на специалиста по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.Во время подобной вспышки, утверждает эксперт, первым делом пострадают не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели, которые и являются основой интернета."Вероятность — примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", - уверен специалист.Корональный выброс массы — вспышка на Солнце, во время которой заряженные частицы выбрасываются по направлению к Земле. Когда они достигают земного магнитного поля, возникает геомагнитная буря — она особенно заметна на полюсах Земли в виде северного сияния.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211110/solntse-1758411534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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