https://ria.ru/20211129/alekperov-1761267835.html
Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского
Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского - РИА Новости, 29.11.2021
Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову орден Александра Невского,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:00
2021-11-29T14:00
2021-11-29T14:00
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову орден Александра Невского, сообщили в пресс-службе компании."Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Александра Невского президенту ПАО "Лукойл" Вагиту Алекперову", - говорится в сообщении.Уточняется, что 40 сотрудников компании получили награды за добросовестный труд, в том числе представители менеджмента, профильные руководители, специалисты и рабочие. Им вручены ордена Почета, Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, а также почетные звания заслуженных работников РФ по направлениям деятельности.
https://ria.ru/20211119/orden-1759782087.html
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общество, сергей кириенко, вагит алекперов, лукойл, россия
Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского
Президента "Лукойла" Вагита Алекперова наградили орденом Александра Невского