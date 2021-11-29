https://ria.ru/20211129/alekperov-1761267835.html

Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского

Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского - РИА Новости, 29.11.2021

Кириенко вручил президенту "Лукойла" Алекперову орден Александра Невского

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову орден Александра Невского,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:00

2021-11-29T14:00

2021-11-29T14:00

общество

сергей кириенко

вагит алекперов

лукойл

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову орден Александра Невского, сообщили в пресс-службе компании."Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Александра Невского президенту ПАО "Лукойл" Вагиту Алекперову", - говорится в сообщении.Уточняется, что 40 сотрудников компании получили награды за добросовестный труд, в том числе представители менеджмента, профильные руководители, специалисты и рабочие. Им вручены ордена Почета, Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, а также почетные звания заслуженных работников РФ по направлениям деятельности.

https://ria.ru/20211119/orden-1759782087.html

россия

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2021

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общество, сергей кириенко, вагит алекперов, лукойл, россия