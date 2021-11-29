Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211129/afganistan-1761196951.html
Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане
Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане - РИА Новости, 29.11.2021
Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T04:56
2021-11-29T04:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
китай
афганистан
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741563702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9499bec05b9c37a18a83759d256b65be.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за ее близости к ядерным объектам Китая.В интервью телеканалу Fox он в очередной раз раскритиковал, как его преемник Джо Байден завершил самую долгую военную кампанию в американской истории, и заверил, что справился бы лучше.Он добавил, что все остальные базы в Афганистане он собирался разбомбить.Трамп особо раскритиковал председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который, по его словам, говорил, что бросить оружие и военную технику в Афганистане будет дешевле, чем вывозить оттуда."Я не скажу вам, что я ему ответил, но я не сказал, что он умный человек... Я скажу вам, кто его любит - Россия и Китай, потому что они видят парня, который выводит солдат прежде, чем эвакуировать американцев и вывезти оборудование, который теряет солдат и множество людей, которых терять не следовало бы", - сказал Трамп.Беглого афганского лидера Ашрафа Гани он назвал жуликом, который пытался вывезти из страны больше денег, чем помещалось в самолет."Я знал, что Гани - жулик.... и говорил, что он сбежит раньше всех. Я слышал, что он взял с собой столько денег, что не поместилось в его вертолет и его самолет, и он бросил много денег на взлетной полосе", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html
сша
китай
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741563702_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_42c0958823dbff653400a25705a41e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, афганистан, джо байден, дональд трамп
04:56 29.11.2021
 
Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане

Бывший президент Трамп рассказал, что хотел сохранить за США базу Баграм в Афганистане

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоенная база в Баграме, Афганистан
Военная база в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за ее близости к ядерным объектам Китая.
В интервью телеканалу Fox он в очередной раз раскритиковал, как его преемник Джо Байден завершил самую долгую военную кампанию в американской истории, и заверил, что справился бы лучше.
"Я собирался сохранить Баграм из-за Китая, не из-за Афганистана, потому что она в часе лета от их ядерных проблемных объектов... Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются прибрать его к рукам", - сказал Трамп.
Он добавил, что все остальные базы в Афганистане он собирался разбомбить.
Трамп особо раскритиковал председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который, по его словам, говорил, что бросить оружие и военную технику в Афганистане будет дешевле, чем вывозить оттуда.
"Я не скажу вам, что я ему ответил, но я не сказал, что он умный человек... Я скажу вам, кто его любит - Россия и Китай, потому что они видят парня, который выводит солдат прежде, чем эвакуировать американцев и вывезти оборудование, который теряет солдат и множество людей, которых терять не следовало бы", - сказал Трамп.
Беглого афганского лидера Ашрафа Гани он назвал жуликом, который пытался вывезти из страны больше денег, чем помещалось в самолет.
"Я знал, что Гани - жулик.... и говорил, что он сбежит раньше всех. Я слышал, что он взял с собой столько денег, что не поместилось в его вертолет и его самолет, и он бросил много денег на взлетной полосе", - сказал Трамп.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 18:49Захват власти в Афганистане талибами
Трамп раскритиковал Байдена за просчеты при выходе из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКитайАфганистанДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
23:58Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
23:55Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источникПентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"