Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане
Бывший президент Трамп рассказал, что хотел сохранить за США базу Баграм в Афганистане
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за ее близости к ядерным объектам Китая.
В интервью телеканалу Fox он в очередной раз раскритиковал, как его преемник Джо Байден завершил самую долгую военную кампанию в американской истории, и заверил, что справился бы лучше.
"Я собирался сохранить Баграм из-за Китая, не из-за Афганистана, потому что она в часе лета от их ядерных проблемных объектов... Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются прибрать его к рукам", - сказал Трамп.
Он добавил, что все остальные базы в Афганистане он собирался разбомбить.
Трамп особо раскритиковал председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который, по его словам, говорил, что бросить оружие и военную технику в Афганистане будет дешевле, чем вывозить оттуда.
"Я не скажу вам, что я ему ответил, но я не сказал, что он умный человек... Я скажу вам, кто его любит - Россия и Китай, потому что они видят парня, который выводит солдат прежде, чем эвакуировать американцев и вывезти оборудование, который теряет солдат и множество людей, которых терять не следовало бы", - сказал Трамп.
Беглого афганского лидера Ашрафа Гани он назвал жуликом, который пытался вывезти из страны больше денег, чем помещалось в самолет.
"Я знал, что Гани - жулик.... и говорил, что он сбежит раньше всех. Я слышал, что он взял с собой столько денег, что не поместилось в его вертолет и его самолет, и он бросил много денег на взлетной полосе", - сказал Трамп.