https://ria.ru/20211129/afganistan-1761196951.html

Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане

Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане - РИА Новости, 29.11.2021

Трамп рассказал, что хотел сохранить военное присутствие США в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T04:56

2021-11-29T04:56

2021-11-29T04:56

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что, планируя уход из Афганистана, он собирался сохранить под американским контролем крупную авиабазу Баграм из-за ее близости к ядерным объектам Китая.В интервью телеканалу Fox он в очередной раз раскритиковал, как его преемник Джо Байден завершил самую долгую военную кампанию в американской истории, и заверил, что справился бы лучше.Он добавил, что все остальные базы в Афганистане он собирался разбомбить.Трамп особо раскритиковал председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который, по его словам, говорил, что бросить оружие и военную технику в Афганистане будет дешевле, чем вывозить оттуда."Я не скажу вам, что я ему ответил, но я не сказал, что он умный человек... Я скажу вам, кто его любит - Россия и Китай, потому что они видят парня, который выводит солдат прежде, чем эвакуировать американцев и вывезти оборудование, который теряет солдат и множество людей, которых терять не следовало бы", - сказал Трамп.Беглого афганского лидера Ашрафа Гани он назвал жуликом, который пытался вывезти из страны больше денег, чем помещалось в самолет."Я знал, что Гани - жулик.... и говорил, что он сбежит раньше всех. Я слышал, что он взял с собой столько денег, что не поместилось в его вертолет и его самолет, и он бросил много денег на взлетной полосе", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html

сша

китай

афганистан

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в мире, сша, китай, афганистан, джо байден, дональд трамп