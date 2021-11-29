https://ria.ru/20211129/aeroport-1761272639.html
Площадку для нового аэропорта в Иркутске согласуют до конца года
Площадку для нового аэропорта в Иркутске согласуют до конца года - РИА Новости, 29.11.2021
Площадку для нового аэропорта в Иркутске согласуют до конца года
Получить все необходимые согласования на площадку под строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова планируется до конца текущего года,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:21
2021-11-29T14:21
2021-11-29T14:21
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главгосэкспертиза
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Получить все необходимые согласования на площадку под строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова планируется до конца текущего года, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.Задачу построить новый аэропорт Иркутска в 2014 году в своем указе поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Решением этого вопроса совместно занимаются правительство Иркутской области и Федеральное агентство воздушного транспорта. Главная проблема изначально была связана с выбором площадки. Как один из вариантов в 2010 году предлагалась территория вблизи деревни Позднякова Иркутского района. Но тогда он не был согласован. В настоящий момент губернатор и правительство региона вернулись к рассмотрению этого варианта."Мы ведем работу с федеральными органами власти. Уже получено предварительное согласование участка в министерстве обороны Российской Федерации. Мы рассчитываем получить все необходимые согласования до конца года", - сказал Игорь Кобзев.В 2022 году к работе будет привлечен инвестор. Он займется разработкой проектной документации аэровокзального комплекса и получением заключений Главгосэкспертизы. Завершить эту работу планируется до 2025 года.Отмечается, что после этого проект будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта. Его должны будут включить в государственную программу РФ по транспортному развитию страны. Строительство аэродрома планируется провести за счет федеральных средств, аэровокзального комплекса – на средства инвестора, а транспортных путей и коммуникаций – за счет средств областного бюджета. Возведение нового аэропорта планируется в 2025-2028 годах.
https://ria.ru/20210901/sad-1748172667.html
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экономика, аэропорт, иркутск, иркутская область, владимир путин, главгосэкспертиза, игорь кобзев, транспорт, россия
Площадку для нового аэропорта в Иркутске согласуют до конца года
Согласовать площадку для строительства нового аэропорта Иркутска планируется до конца года
ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Получить все необходимые согласования на площадку под строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова планируется до конца текущего года, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Задачу построить новый аэропорт Иркутска в 2014 году в своем указе поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Решением этого вопроса совместно занимаются правительство Иркутской области и Федеральное агентство воздушного транспорта. Главная проблема изначально была связана с выбором площадки. Как один из вариантов в 2010 году предлагалась территория вблизи деревни Позднякова Иркутского района. Но тогда он не был согласован. В настоящий момент губернатор и правительство региона вернулись к рассмотрению этого варианта.
"Мы ведем работу с федеральными органами власти. Уже получено предварительное согласование участка в министерстве обороны Российской Федерации. Мы рассчитываем получить все необходимые согласования до конца года", - сказал Игорь Кобзев.
В 2022 году к работе будет привлечен инвестор. Он займется разработкой проектной документации аэровокзального комплекса и получением заключений Главгосэкспертизы. Завершить эту работу планируется до 2025 года.
Отмечается, что после этого проект будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта. Его должны будут включить в государственную программу РФ по транспортному развитию страны. Строительство аэродрома планируется провести за счет федеральных средств, аэровокзального комплекса – на средства инвестора, а транспортных путей и коммуникаций – за счет средств областного бюджета. Возведение нового аэропорта планируется в 2025-2028 годах.