https://ria.ru/20211128/zhelezo-1761093117.html

На что указывает выпадение волос после COVID-19

Названы признаки дефицита железа после COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021

На что указывает выпадение волос после COVID-19

После перенесенного COVID-19 уровень железа в крови может упасть. Какие симптомы укажут на нехватку этого микроэлемента и как восполнить дефицит, рассказала в... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:08

2021-11-28T02:08

2021-11-28T02:08

распространение коронавируса

общество

римма мойсенко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. После перенесенного COVID-19 уровень железа в крови может упасть. Какие симптомы укажут на нехватку этого микроэлемента и как восполнить дефицит, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Римма Мойсенко.Железо относится к микроэлементам, необходимым для нормального функционирования организма. Коронавирусная инфекция может приводить к снижению его уровня в крови, поэтому переболевшему COVID-19 человеку стоит обратить внимание, не появились ли у него симптомы подобного дефицита, советует главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.Обнаружив у себя признаки нехватки железа, нужно обязательно обратиться к врачу, потому что причины этого нарушения могут быть очень разными, продолжила диетолог."Дефицит железа может быть связан с нехваткой других микроэлементов, например, меди, магния, может быть связан с нарушением микробиоты кишечника. Также в обязательном порядке нужно обратить внимание на показатели ферритина – это "депо" железа у человека, и трансферрина – это "транспортное средство", главный белок – переносчик железа в плазме крови. Факторов снижения уровня железа немало, поэтому очень важно определить, почему оно теряется", – отметила Мойсенко.По ее словам, исправить ситуацию и восстановить нормальный уровень железа в организме поможет особое питание."Это могут быть субпродукты: печень говядины, печень свинины, хорошо проваренные почки, сердце крупного рогатого скота, куриная печень. Это гречка, это достаточно большое количество зеленых овощей. Причем зеленые овощи обязательно должны сочетаться с красными сортами мяса, тогда будет подниматься уровень железа в крови", – добавила диетолог.Однако некоторые сочетания продуктов мешают усвоению железу, предупредила она."Если, например, будет много сладкого вместе с мясными продуктами, то есть мы булочкой заедаем мясо, и при этом в организме имеется кандидозная флора, то мы создаем все условия для того, чтобы железо из мяса не было усвоено. Потому что кандидозная флора будет забирать железо себе", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761086900.html

https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759964999.html

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общество, римма мойсенко, коронавирус covid-19