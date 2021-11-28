https://ria.ru/20211128/yulian-1760939359.html

Юлиан: "Я никуда не пропадал, меня просто нет на ТВ"

Юлиан: "Я никуда не пропадал, меня просто нет на ТВ" - РИА Новости, 28.11.2021

Юлиан: "Я никуда не пропадал, меня просто нет на ТВ"

Из программы "Суперстар!" на НТВ выбыл певец Юлиан. Исполнитель "Русского вальса" в интервью РИА Новости рассказал о проекте, творческих планах и отношениях с... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:41

2021-11-28T22:41

2021-11-28T22:41

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Из программы "Суперстар!" на НТВ выбыл певец Юлиан. Исполнитель "Русского вальса" в интервью РИА Новости рассказал о проекте, творческих планах и отношениях с Анастасией. "Суперстар!": возвращение на экран– С какими чувствами вы покидали проект? – Уходил с замечательным настроением, потому что были прекрасные эфиры и номера. Я делал шоу не для четырех человек в жюри, а ради зрителей. Они оценили. Это была игра, а не конкурс, свои оценки я уже получил в школе и институте. – Вы сразу согласились принять участие в шоу? – Предложение сделали еще зимой, я с удовольствием согласился. На проекте ставят красивые номера, почему бы не спеть там. Тем более на разных каналах, видимо, существуют какие-то черные списки. Они непонятны для меня, но я в них был очень долгое время. – С чего вы взяли, что эти списки есть и ваше имя в них фигурирует? – Мне говорили об этом. И это показывает реальность. – В этом конкурсе на выбывание вас судили четыре человека... – Я отношусь с юмором к этому. Например, Сергей Соседов – скандальная персона, которая придает шоу яркую краску. Соседов меня умиляет. Особенно, когда он начинает петь – мимо нот – и показывает, как нужно это делать профессионалам. – Как вам кажется, есть ли какой-то заранее заготовленный сценарий для жюри, по которому они действуют, чтобы сделать шоу более интересным? – Мне кажется, такого нет. Это просто мнение четырех людей, да, безусловно, субъективное. Творческая реальность: куда пропал Юлиан– Хотя вы даете концерты, активно ведете свою творческую жизнь, но все же задают вопрос: "Куда вы пропали"? Так куда вы пропали? – А у меня сразу вопрос: откуда я пропал? Откройте мои страницы в соцсетях. Я работаю все эти годы, у меня много концертов. И люди говорят, что скучают. Да, меня нет в телевизоре, и я не хочу платить за свое появление на экранах. Но сейчас все меняется: невозможно смотреть один и тот же круг артистов, появляются новые люди. С одной стороны, это даже плюс, что меня не крутят целыми днями в передачах, потому что те, кто по мне скучают, – приходят на концерты. – А что сейчас с концертами? – Мы все ждем окончания пандемии, потому что концерты проходят очень напряженно. Конечно, есть какие-то корпоративы. Но хочется настоящих больших выступлений, чтобы зрители нормально пришли в зал. Я готовлю новый альбом, планирую большой концерт в Москве. Надеюсь, что коронавирус отступит в 2022-м. Естественно, точных дат нет, но все будет в новом году. Юлиан и Анастасия: снова вместе?– Год назад мы все наблюдали за вашей историей с Анастасией. Стоит напомнить, что вы были женаты, но развелись. В проекте вы выступали на одной сцене. Какие у вас сегодня отношения? – Я и Анастасия дружим 30 лет, мы спутали любовь и дружбу и думали, что состаримся и умрем вместе. Но мы ошиблись. Оказалось, что долго находиться в одном пространстве не можем. Но мы давно примирились, и сейчас наша дружба стала еще крепче. Я точно не собираюсь еще раз на ней жениться. Пока я свободен и наслаждаюсь этим. Мое сердце не занято.

https://ria.ru/20211105/intervyu-1757411351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв, шоу-бизнес, сергей соседов