https://ria.ru/20211128/yakutiya-1761131306.html

В Якутии обсудили вопросы правового регулирования добычи бивней мамонта

В Якутии обсудили вопросы правового регулирования добычи бивней мамонта - РИА Новости, 28.11.2021

В Якутии обсудили вопросы правового регулирования добычи бивней мамонта

Более 80% ресурсов ископаемых бивней мамонта в России сосредоточены на территории Якутии, потенциал ресурса оценивается примерно в 500 тысяч тонн, однако до сих РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:02

2021-11-28T14:02

2021-11-28T14:02

республика саха (якутия)

экономика

якутск

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

арктика

россия

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ЯКУТИЯ, 28 ноя – РИА Новости. Более 80% ресурсов ископаемых бивней мамонта в России сосредоточены на территории Якутии, потенциал ресурса оценивается примерно в 500 тысяч тонн, однако до сих пор вопрос сбора и реализации мамонтовой кости законодательно не урегулирован, сообщил во время слушаний в Госсобрании (Ил Тумэн) Якутии председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев."Ископаемые мамонтовой фауны – это наш уникальный особый природный ресурс, известный далеко за пределами России. Ресурсы крупнейшей Северо-Якутской костеносной провинции оцениваются примерно в 500 тысяч тонн. Международный запрет на торговлю слоновой костью создал спрос на ископаемые бивни мамонта, в связи с чем возобновились сбор и реализация мамонтовых костей на рынке, где основную роль в экспортных поставках играет Якутия", - привели в пресс-службе Ил Тумэн слова Афанасьева, открывшего парламентские слушания.Говоря о правовом регулировании сбора и реализации мамонтовой кости, парламентарий отметил, что на сегодняшний день практика опирается на нормы Закона о недрах, где фактически не раскрыт вопрос регулирования такого природного ресурса, как ископаемые мамонтовой фауны, в связи чем северный регион вынужден сам принимать меры для контроля этой сферы. Он подчеркнул, что необходимо легализовать как добычу бивней мамонта, так и их реализацию, тем самым обеспечив прозрачность и легальность уникального вида деятельности."На сегодняшний день под видом сбора ископаемых мамонтовых костей как палеонтологического коллекционного материала ведется настоящая промышленная добыча сырья. Государственное Собрание совместно с правительством Якутии неоднократно обращалось в Минприроды РФ с предложениями о регулировании данного вопроса на федеральном уровне, в настоящее время предложения находятся в Госдуме. В предложенном нами законопроекте предлагается отнести к участкам недр местного значения участки недр, используемые для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков мамонтовой фауны, установить контроль за деятельностью физических и юридических лиц, занятых коммерческим сбором бивней мамонта, осущесвлять реализацию бивней мамонта на организованных торгах", - сказал парламентарий.В Якутии создадут Всемирный центр мамонтаМинистр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко в ходе слушаний рассказал, что по среднему показателю за последние четыре года ежегодно на территории республики добывается порядка 122 тонн остатков мамонтовой фауны, из которых 96% приходится на бивни мамонта."На территории республики на начало октября текущего года действуют 786 лицензий на сбор мамонтовой фауны, выданные 117 недропользователям. Основными проблемными вопросами являются экологический ущерб при незаконном сборе мамонтовой фауны, в том числе добыча в промышленных масштабах и развитие теневого рынка оборота мамонтовой фауны", - сказал Терещенко.По его мнению, основная причина незаконной добычи - низкая степень ответственности, небольшие штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей, которые несоизмеримы с прибылью, получаемой от реализации незаконно добытых образцов.Отвечая на вопрос о количестве родовых общин и местных жителей, принимающих участие в добыче ископаемых мамонтовой фауны, Терещенко сообщил, что более 97% заявителей на сбор - это коренные жители республики, родовым общинам выдано 89 лицензий. Для арктических регионов сбор мамонтовых бивней издавна является одним из традиционных промыслов местного населения.Министр добавил, что при поддержке главы республики в Якутске будет создан Всемирный центр мамонта. Основной целью его создания является получение новых знаний о климате и экологии позднего плейстоцена, конструирование древних геномов, клеточных и тканевых культур, биоценозов, а также создание условий по продвижению имиджевой привлекательности Арктики. Также в Центре будут размещены научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон "Парк Ледникового периода", на базе которого планируют воссоздать эпоху мамонтов в естественных условиях.Участники слушаний отметили, что на следующий год в Якутии пройдет Международный форум мамонта, целью которого является обсуждение и популяризация проводимых в мире, в России и Якутии научных исследований мамонтовой фауны, создание площадки для диалога органов власти различных уровней, научных и общественных организаций, представителей СМИ, бизнес-сообщества, общин коренных малочисленных народов Севера.Контроль, законность и порядокДепутаты и главы муниципалитетов в ходе слушаний высказали предложения по выведению из теневого оборота ископаемой мамонтовой фауны, усилению контроля и формировании легального рынка мамонтовой фауны, об установлении административной, уголовной ответственности за сбор, транспортировку или хранение в целях сбыта незаконно добытых палеонтологических материалов.Природоохранный прокурор Республики Саха (Якутия) Андрей Ноговицын в своем выступлении отметил, что в последние годы количество выданных лицензий значительно возросло, в текущем году было рассмотрено 800 заявлений, что в два раза больше, чем пять лет назад."Ежегодный уровень добычи бивней мамонта составляет от 70 до 120 тонн. За период с 2019 по 2020 год региональным управлением Росприроднадзора рассмотрено 47 заявлений, из них выдано 17 положительных заключений, 30 отказов в согласовании вывоза коллекционных материалов по палеонтологии. Привлечены к ответственности за непредоставление информационных отчетов 40 недропользователей. Госконтроль осложнен значительной удаленностью участков сбора мамонтовой кости. Транспортное сообщение осуществляется только авиационным путем. Основным способом добычи бивней фактически, является размыв вечно-мерзлых грунтов мотопомпами, что является незаконным. Вместе с этим, при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством, в отношении хозяйствующих субъектов проводятся контрольно-надзорные мероприятия в полном объеме", - приводятся в сообщении слова Ноговицына.

https://ria.ru/20211013/mamont-1754319613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/maschenko-1750071623.html

https://ria.ru/20210217/mamont-1597883090.html

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экономика, якутск, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, россия