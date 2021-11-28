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ФСБ задержала экс-чиновника мэрии Керчи за взятки
ФСБ задержала экс-чиновника мэрии Керчи за взятки - РИА Новости, 28.11.2021
ФСБ задержала экс-чиновника мэрии Керчи за взятки
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова по подозрению в... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T22:17
2021-11-28T22:17
2021-11-28T23:50
происшествия
взятка
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова по подозрению в получении взяток. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных структурах региона."Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приемке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идет о нескольких эпизодах", — сказал он.По словам собеседника агентства, у Органова провели обыски и изъяли материальные ценности.Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье 290 УК России ("Получение взятки").Органова уволили с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября. Он курировал в городе сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики.
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происшествия, взятка, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керчь, россия
22:17 28.11.2021 (обновлено: 23:50 28.11.2021)
ФСБ задержала экс-чиновника мэрии Керчи за взятки
ФСБ задержала экс-чиновника мэрии Керчи Органова по подозрению в получении взятки