https://ria.ru/20211128/uskorenie-1761149982.html

Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным

Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным - РИА Новости, 28.11.2021

Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным

Ускорение процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" из-за участия в нём не только немецкого регулятора, но и структур Евросоюза, кажется... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:57

2021-11-28T16:57

2021-11-28T16:57

в мире

европа

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

сергей колобанов

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ускорение процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" из-за участия в нём не только немецкого регулятора, но и структур Евросоюза, кажется маловероятным, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник заявило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что "Северный поток 2" при определённых обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчётам BNA, в таком случае штраф составляет не более миллиона евро."Ускорение процедуры сертификации маловероятно, так как в процессе, кроме немецкого регулятора, участвуют и структуры Евросоюза, а там бюрократия вряд ли сможет изменить своим же правилам", — сказал он."Запуск "Северного потока 2" без сертификации, в принципе, возможен (и даже называемые штрафы за это на фоне нынешних цен на газ и прибылей от поставок кажутся смешными), но здесь, скорее, вопрос имиджа компании и риски новых санкций в отношении России (даже если формально нарушителем будет немецкая компания-оператор)", — добавил Колобанов.Вопрос запуска газопровода, также отметил эксперт, играет на настроениях участников рынка. "При этом, учитывая длительность бюрократических процедур, серьёзные игроки и так не рассчитывали на этот маршрут как основной канал "спасения" Европы в текущем осенне-зимнем периоде, но рассматривали его как резерв для увеличения поставок в случае сбоев на других направлениях ближе к концу отопительного сезона", — сказал он.Однако в нынешней ситуации на цену газа может повлиять даже не сам запуск в нарушение процедуры, а серьёзные "намеки" на то, что это будет сделано, заключил Колобанов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Но в последние две недели, после новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода, начали расти, 25 ноября расчётная цена декабрьского фьючерса чуть превысила 1025 долларов.

https://ria.ru/20211126/potok-1760814233.html

https://ria.ru/20211126/poteri-1760811036.html

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

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в мире, европа, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, сергей колобанов