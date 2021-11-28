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https://ria.ru/20211128/uskorenie-1761149982.html
Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным
Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным - РИА Новости, 28.11.2021
Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным
Ускорение процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" из-за участия в нём не только немецкого регулятора, но и структур Евросоюза, кажется... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:57
2021-11-28T16:57
в мире
европа
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
сергей колобанов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ускорение процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" из-за участия в нём не только немецкого регулятора, но и структур Евросоюза, кажется маловероятным, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник заявило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что "Северный поток 2" при определённых обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчётам BNA, в таком случае штраф составляет не более миллиона евро."Ускорение процедуры сертификации маловероятно, так как в процессе, кроме немецкого регулятора, участвуют и структуры Евросоюза, а там бюрократия вряд ли сможет изменить своим же правилам", — сказал он."Запуск "Северного потока 2" без сертификации, в принципе, возможен (и даже называемые штрафы за это на фоне нынешних цен на газ и прибылей от поставок кажутся смешными), но здесь, скорее, вопрос имиджа компании и риски новых санкций в отношении России (даже если формально нарушителем будет немецкая компания-оператор)", — добавил Колобанов.Вопрос запуска газопровода, также отметил эксперт, играет на настроениях участников рынка. "При этом, учитывая длительность бюрократических процедур, серьёзные игроки и так не рассчитывали на этот маршрут как основной канал "спасения" Европы в текущем осенне-зимнем периоде, но рассматривали его как резерв для увеличения поставок в случае сбоев на других направлениях ближе к концу отопительного сезона", — сказал он.Однако в нынешней ситуации на цену газа может повлиять даже не сам запуск в нарушение процедуры, а серьёзные "намеки" на то, что это будет сделано, заключил Колобанов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Но в последние две недели, после новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода, начали расти, 25 ноября расчётная цена декабрьского фьючерса чуть превысила 1025 долларов.
https://ria.ru/20211126/potok-1760814233.html
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в мире, европа, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, сергей колобанов
16:57 28.11.2021
 
Эксперт назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным

Эксперт Колобанов назвал ускорение сертификации "Северного потока — 2" маловероятным

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ускорение процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" из-за участия в нём не только немецкого регулятора, но и структур Евросоюза, кажется маловероятным, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник заявило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.
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Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что "Северный поток 2" при определённых обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчётам BNA, в таком случае штраф составляет не более миллиона евро.
"Ускорение процедуры сертификации маловероятно, так как в процессе, кроме немецкого регулятора, участвуют и структуры Евросоюза, а там бюрократия вряд ли сможет изменить своим же правилам", — сказал он.
"Запуск "Северного потока 2" без сертификации, в принципе, возможен (и даже называемые штрафы за это на фоне нынешних цен на газ и прибылей от поставок кажутся смешными), но здесь, скорее, вопрос имиджа компании и риски новых санкций в отношении России (даже если формально нарушителем будет немецкая компания-оператор)", — добавил Колобанов.
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Вопрос запуска газопровода, также отметил эксперт, играет на настроениях участников рынка. "При этом, учитывая длительность бюрократических процедур, серьёзные игроки и так не рассчитывали на этот маршрут как основной канал "спасения" Европы в текущем осенне-зимнем периоде, но рассматривали его как резерв для увеличения поставок в случае сбоев на других направлениях ближе к концу отопительного сезона", — сказал он.
Однако в нынешней ситуации на цену газа может повлиять даже не сам запуск в нарушение процедуры, а серьёзные "намеки" на то, что это будет сделано, заключил Колобанов.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Но в последние две недели, после новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода, начали расти, 25 ноября расчётная цена декабрьского фьючерса чуть превысила 1025 долларов.
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В миреЕвропаЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияСергей Колобанов
 
 
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