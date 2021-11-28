https://ria.ru/20211128/upreki-1761170141.html

В Кремле назвали все упреки в адрес России в агрессии беспочвенными

В Кремле назвали все упреки в адрес России в агрессии беспочвенными - РИА Новости, 28.11.2021

В Кремле назвали все упреки в адрес России в агрессии беспочвенными

Россия не собирается ни на кого наступать, и упреки в агрессии в адрес РФ абсолютно беспочвенные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:04

2021-11-28T20:04

2021-11-28T20:04

киев

оон

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия не собирается ни на кого наступать, и упреки в агрессии в адрес РФ абсолютно беспочвенные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин должен дать гарантии о ненападении на Украину."Во-первых, сами утверждения, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия себя как-то агрессивно ведет, - абсолютно беспочвенны и не верны по сути. Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого. Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", - сказал Песков."Вот эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политикам во главе с главой государства, - мы считаем ее абсолютно неприемлемой. И мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса", - добавил Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211126/rossiya-1760848319.html

киев

россия

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киев, оон, владимир путин, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия