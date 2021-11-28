В Кремле назвали все упреки в адрес России в агрессии беспочвенными
Пресс-секретарь президента Песков: все упреки в адрес России в агрессии беспочвенны
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия не собирается ни на кого наступать, и упреки в агрессии в адрес РФ абсолютно беспочвенные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин должен дать гарантии о ненападении на Украину.
"Во-первых, сами утверждения, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия себя как-то агрессивно ведет, - абсолютно беспочвенны и не верны по сути. Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого. Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", - сказал Песков.
"Вот эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политикам во главе с главой государства, - мы считаем ее абсолютно неприемлемой. И мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса", - добавил Песков.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.