https://ria.ru/20211128/ukrainy-1761126613.html
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 28.11.2021
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:23
2021-11-28T13:23
2021-11-28T13:35
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754445837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1fcf9cd944ff7b461e9ceb55a7b2885.jpg
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что 26 ноября украинские силовики также не открыли огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754445837_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f4faa4adb47e700e8ba72a73c9356dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:23 28.11.2021 (обновлено: 13:35 28.11.2021)
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков