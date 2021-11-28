https://ria.ru/20211128/ukrainy-1761126613.html

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 28.11.2021

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:23

2021-11-28T13:23

2021-11-28T13:35

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что 26 ноября украинские силовики также не открыли огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр