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Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана - РИА Новости, 28.11.2021
Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
Самолет украинского лоукостера Bees Airline, следовавший из Киева, из-за тумана не смог приземлиться в Одессе и вернулся в столицу, сообщило одесское издание... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:54
2021-11-28T13:54
2021-11-28T13:54
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boeing 737
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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Самолет украинского лоукостера Bees Airline, следовавший из Киева, из-за тумана не смог приземлиться в Одессе и вернулся в столицу, сообщило одесское издание "Думская"."Самолет, выполнявший на рассвете рейс из Киева в Одессу, не смог приземлиться из-за густого тумана и вернулся в столицу. Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airline вылетел из Киева в 5.44 (6.44 мск - ред.), на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6.56 (7.56 мск - ред.), однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу. В 8.25 (9.25 мск - ред.) самолет приземлился в "Борисполе", - пишет издание.Уточняется, что одесский аэропорт успешно принял следующий самолет "Турецких авиалиний" в 9.36 мск из Стамбула.
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в мире, одесса, boeing 737
Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана и вернулся в Киев