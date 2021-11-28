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Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана

Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана - РИА Новости, 28.11.2021

Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана

Самолет украинского лоукостера Bees Airline, следовавший из Киева, из-за тумана не смог приземлиться в Одессе и вернулся в столицу, сообщило одесское издание... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:54

2021-11-28T13:54

2021-11-28T13:54

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boeing 737

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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Самолет украинского лоукостера Bees Airline, следовавший из Киева, из-за тумана не смог приземлиться в Одессе и вернулся в столицу, сообщило одесское издание "Думская"."Самолет, выполнявший на рассвете рейс из Киева в Одессу, не смог приземлиться из-за густого тумана и вернулся в столицу. Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airline вылетел из Киева в 5.44 (6.44 мск - ред.), на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6.56 (7.56 мск - ред.), однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу. В 8.25 (9.25 мск - ред.) самолет приземлился в "Борисполе", - пишет издание.Уточняется, что одесский аэропорт успешно принял следующий самолет "Турецких авиалиний" в 9.36 мск из Стамбула.

https://ria.ru/20191122/1561468681.html

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в мире, одесса, boeing 737