Эксперт рассказал, что может привести к росту цен на газ в Европе
Эксперт Колобанов рассказал, что может привести к еще большему росту цен на газ в Европе
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Цены на газ в Европе зависят от настроений на рынке, любая негативная новость может привести к скачкообразному росту цен, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Любая негативная новость может опять привести к скачкообразному росту цен, например, какой-нибудь авторитетный институт спрогнозирует особенно холодную зиму", — отметил он.
Аналитик привёл в пример подобный эффект, но с обратным знаком, на нефтяном рынке — после заявления ВОЗ о новом штамме коронавируса. Мировые цены на нефть в пятницу вечером падали более чем на 10%.
Заставляет нервничать основных потребителей и местных европейских поставщиков газа и уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) — с 1 ноября он снизился, по данным на 25 ноября, почти на 7%, сейчас чуть ниже 71%.
При этом темп закачки газа в европейские хранилища в ноябре текущего года выше, чем в среднем за предыдущие пять лет (примерно на 15%), однако отбор был ещё намного больше (на 35%), уточнил эксперт. "Катастрофической ситуацию пока не назовешь, так как в прошлые годы снижение с конца ноября до конца марта составляло не более 65%", — добавил он.
Кроме того, по словам Колобанова, нельзя исключать геополитическую составляющую высокой цены. "Это и нагнетание слухов о начале возможных военных действий на Украине, что усиливает риски прекращения украинского транзита, и недавние заявления президента Белоруссии о закрытии газового "крана", — заключил он.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов, на этой неделе держалась в диапазоне 980-1090 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".