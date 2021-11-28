https://ria.ru/20211128/tseny-1761150913.html

Эксперт рассказал, что может привести к росту цен на газ в Европе

Эксперт рассказал, что может привести к росту цен на газ в Европе - РИА Новости, 28.11.2021

Эксперт рассказал, что может привести к росту цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе зависят от настроений на рынке, любая негативная новость может привести к скачкообразному росту цен, сказал в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:04

2021-11-28T17:04

2021-11-28T17:04

в мире

украина

азия

белоруссия

воз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Цены на газ в Европе зависят от настроений на рынке, любая негативная новость может привести к скачкообразному росту цен, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Любая негативная новость может опять привести к скачкообразному росту цен, например, какой-нибудь авторитетный институт спрогнозирует особенно холодную зиму", — отметил он.Аналитик привёл в пример подобный эффект, но с обратным знаком, на нефтяном рынке — после заявления ВОЗ о новом штамме коронавируса. Мировые цены на нефть в пятницу вечером падали более чем на 10%.Заставляет нервничать основных потребителей и местных европейских поставщиков газа и уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) — с 1 ноября он снизился, по данным на 25 ноября, почти на 7%, сейчас чуть ниже 71%.При этом темп закачки газа в европейские хранилища в ноябре текущего года выше, чем в среднем за предыдущие пять лет (примерно на 15%), однако отбор был ещё намного больше (на 35%), уточнил эксперт. "Катастрофической ситуацию пока не назовешь, так как в прошлые годы снижение с конца ноября до конца марта составляло не более 65%", — добавил он.Кроме того, по словам Колобанова, нельзя исключать геополитическую составляющую высокой цены. "Это и нагнетание слухов о начале возможных военных действий на Украине, что усиливает риски прекращения украинского транзита, и недавние заявления президента Белоруссии о закрытии газового "крана", — заключил он.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов, на этой неделе держалась в диапазоне 980-1090 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html

украина

азия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, азия, белоруссия, воз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, коронавирус covid-19, сергей колобанов