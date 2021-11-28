https://ria.ru/20211128/siyyarto-1761103765.html

Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта

Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свете нынешнего миграционного кризиса напомнил о критике в адрес Венгрии за ее методы борьбы с наплывами мигрантов в 2015... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:18

2021-11-28T08:18

2021-11-28T08:18

в мире

венгрия

евросоюз

петер сийярто

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свете нынешнего миграционного кризиса напомнил о критике в адрес Венгрии за ее методы борьбы с наплывами мигрантов в 2015 году, отметив, что сейчас критиковавшие Будапешт уже "практически стоя аплодируют" тем, кто поступает так же, как когда-то Венгрия.После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.Сийярто в интервью телеканалу RT подчеркнул, что занимает пост главы венгерского МИД уже более семи лет и "отчетливо помнит, кто и что говорил пять-шесть лет назад"."Я помню, как на нас действительно нападали, как нас рассматривали враждебно. И те, кто очень жестко относились к нам, сейчас практически стоя аплодируют тем, кто поступает так же, как поступали мы в 2015 году", - сказал министр.В то же время позиция Венгрии осталась "неизменной", добавил Сийярто.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/lukashenko-1760867038.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии