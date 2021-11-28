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Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта
Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта - РИА Новости, 28.11.2021
Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свете нынешнего миграционного кризиса напомнил о критике в адрес Венгрии за ее методы борьбы с наплывами мигрантов в 2015... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T08:18
2021-11-28T08:18
в мире
венгрия
евросоюз
петер сийярто
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свете нынешнего миграционного кризиса напомнил о критике в адрес Венгрии за ее методы борьбы с наплывами мигрантов в 2015 году, отметив, что сейчас критиковавшие Будапешт уже "практически стоя аплодируют" тем, кто поступает так же, как когда-то Венгрия.После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.Сийярто в интервью телеканалу RT подчеркнул, что занимает пост главы венгерского МИД уже более семи лет и "отчетливо помнит, кто и что говорил пять-шесть лет назад"."Я помню, как на нас действительно нападали, как нас рассматривали враждебно. И те, кто очень жестко относились к нам, сейчас практически стоя аплодируют тем, кто поступает так же, как поступали мы в 2015 году", - сказал министр.В то же время позиция Венгрии осталась "неизменной", добавил Сийярто.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211126/lukashenko-1760867038.html
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:18 28.11.2021
 
Глава МИД Венгрии напомнил о критике миграционной политики Будапешта

Глава МИД Венгрии Сийярто напомнил о критике миграционной политики Будапешта в 2015 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свете нынешнего миграционного кризиса напомнил о критике в адрес Венгрии за ее методы борьбы с наплывами мигрантов в 2015 году, отметив, что сейчас критиковавшие Будапешт уже "практически стоя аплодируют" тем, кто поступает так же, как когда-то Венгрия.
После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.
Сийярто в интервью телеканалу RT подчеркнул, что занимает пост главы венгерского МИД уже более семи лет и "отчетливо помнит, кто и что говорил пять-шесть лет назад".
"Я помню, как на нас действительно нападали, как нас рассматривали враждебно. И те, кто очень жестко относились к нам, сейчас практически стоя аплодируют тем, кто поступает так же, как поступали мы в 2015 году", - сказал министр.
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В то же время позиция Венгрии осталась "неизменной", добавил Сийярто.
"Внешняя граница ЕС должна быть защищена. И часть вашего суверенитета состоит в том, что вы можете решать, кому позволять въезд на территорию страны", - пояснил он позицию Венгрии.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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