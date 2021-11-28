https://ria.ru/20211128/shakhta-1761150431.html

Горноспасатели отберут воздуха на аварийном участке шахты "Листвяжная"

Горноспасатели отберут воздуха на аварийном участке шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 28.11.2021

Горноспасатели отберут воздуха на аварийном участке шахты "Листвяжная"

Горноспасатели в Кемеровской области проводят отбор проб воздуха на аварийном участке шахты "Листвяжная", где погибли 51 человек, рассказал журналистам... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:02

2021-11-28T17:02

2021-11-28T17:02

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 28 ноя – РИА Новости. Горноспасатели в Кемеровской области проводят отбор проб воздуха на аварийном участке шахты "Листвяжная", где погибли 51 человек, рассказал журналистам генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев."Работы не прекращаются ни на минуту, отделения (спасателей) находятся в шахте на водоотливе, отделения заходят в шахту для отбора проб воздуха, отделения на поверхности фиксируют изменения газовой обстановки", – сказал Медведев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/spasenie-1761121015.html

кемеровская область

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе