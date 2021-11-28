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В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси
В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси - РИА Новости, 28.11.2021
В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси
Самолет, летевший из Доминиканской Республики, предположительно, с неисправным шасси, благополучно сел в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:36
2021-11-28T12:36
2021-11-28T22:53
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самолет, летевший из Доминиканской Республики, предположительно, с неисправным шасси, благополучно сел в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."Рейс RL572 авиакомпании Royal Flight из Пунта-Каны в 12:33 мск благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. На данный момент обеспечиваются высадка пассажиров и послеполетные процедуры", — сказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что Boeing 777 идет на посадку с подозрением на повреждение стойки шасси. Позднее в экстренных службах уточнили РИА Новости, что она прошла в штатном режиме.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, boeing 777, новости - туризм
12:36 28.11.2021 (обновлено: 22:53 28.11.2021)
В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси
В Шереметьево сел Boeing 777 Пунта-Кана — Москва, у которого подозревали повреждение шасси