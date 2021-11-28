https://ria.ru/20211128/samolet-1761122965.html

В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси

В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси - РИА Новости, 28.11.2021

В Шереметьево сел Boeing 777, у которого подозревали повреждение шасси

Самолет, летевший из Доминиканской Республики, предположительно, с неисправным шасси, благополучно сел в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T12:36

2021-11-28T12:36

2021-11-28T22:53

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

boeing 777

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самолет, летевший из Доминиканской Республики, предположительно, с неисправным шасси, благополучно сел в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."Рейс RL572 авиакомпании Royal Flight из Пунта-Каны в 12:33 мск благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. На данный момент обеспечиваются высадка пассажиров и послеполетные процедуры", — сказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что Boeing 777 идет на посадку с подозрением на повреждение стойки шасси. Позднее в экстренных службах уточнили РИА Новости, что она прошла в штатном режиме.

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2021

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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, boeing 777, новости - туризм