https://ria.ru/20211128/rossiya-1761132247.html

Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе

Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе - РИА Новости, 28.11.2021

Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе

Приближение британских войск к границе России и НАТО не способствует ослаблению текущей напряженности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:07

2021-11-28T14:07

2021-11-28T14:07

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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Приближение британских войск к границе России и НАТО не способствует ослаблению текущей напряженности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.В четверг минобороны Великобритании объявило план модернизации британской армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. Среди прочего говорилось, что в Германии, Кении и Омане были созданы наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". По данным газеты Financial Times, Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.По словам Келина, Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе."Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности", - сказал он в эфире радио Times.По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211126/velikobritaniya-1760863812.html

https://ria.ru/20170306/1489344428.html

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в мире, кения, москва, дмитрий песков, нато, андрей келин, минобороны великобритании, россия