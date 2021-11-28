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Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе
Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе - РИА Новости, 28.11.2021
Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе
Приближение британских войск к границе России и НАТО не способствует ослаблению текущей напряженности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:07
2021-11-28T14:07
в мире
кения
москва
дмитрий песков
нато
андрей келин
минобороны великобритании
россия
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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Приближение британских войск к границе России и НАТО не способствует ослаблению текущей напряженности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.В четверг минобороны Великобритании объявило план модернизации британской армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. Среди прочего говорилось, что в Германии, Кении и Омане были созданы наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". По данным газеты Financial Times, Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.По словам Келина, Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе."Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности", - сказал он в эфире радио Times.По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211126/velikobritaniya-1760863812.html
https://ria.ru/20170306/1489344428.html
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в мире, кения, москва, дмитрий песков, нато, андрей келин, минобороны великобритании, россия
14:07 28.11.2021
 
Посол прокомментировал приближение британских войск к российской границе

Посол Келин: приближение британских войск к границе России и НАТО не снимает напряженность

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Приближение британских войск к границе России и НАТО не способствует ослаблению текущей напряженности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В четверг минобороны Великобритании объявило план модернизации британской армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. Среди прочего говорилось, что в Германии, Кении и Омане были созданы наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". По данным газеты Financial Times, Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.
По словам Келина, Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе.
"Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности", - сказал он в эфире радио Times.
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По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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