https://ria.ru/20211128/park-1761107250.html

Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам

Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам - РИА Новости, 28.11.2021

Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам

"Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:08

2021-11-28T09:08

2021-11-28T09:08

общество

москва

новый год

петр бирюков

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Создаваемый "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию <...> В этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка – в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, которую уже положительно оценили москвичи. Они вошли в состав будущего "Парка Яуза", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что в общей сложности на территории парка установят более 100 новогодних украшений, в том числе световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд."На участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой".В районе площадки "Певческое поле", на прогулочных дорожках у Заповедной улицы размесятся 20 изящных световых фонарей", - сообщил Бирюков.Также уточняется, что ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и четыре светящиеся арки, а в Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" гостей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени. В "Саду будущего" установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

https://ria.ru/20211125/gory-1760514501.html

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общество, москва, новый год, петр бирюков