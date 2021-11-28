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Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам
Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам - РИА Новости, 28.11.2021
Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам
"Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T09:08
2021-11-28T09:08
общество
москва
новый год
петр бирюков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Создаваемый "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию &lt;...&gt; В этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка – в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, которую уже положительно оценили москвичи. Они вошли в состав будущего "Парка Яуза", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что в общей сложности на территории парка установят более 100 новогодних украшений, в том числе световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд."На участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой".В районе площадки "Певческое поле", на прогулочных дорожках у Заповедной улицы размесятся 20 изящных световых фонарей", - сообщил Бирюков.Также уточняется, что ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и четыре светящиеся арки, а в Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" гостей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени. В "Саду будущего" установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.
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общество, москва, новый год, петр бирюков
09:08 28.11.2021
 
Московский "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам

"Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые украсят к новогодним праздникам

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк Яуза
Парк Яуза
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Создаваемый "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию <...> В этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка – в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, которую уже положительно оценили москвичи. Они вошли в состав будущего "Парка Яуза", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра столицы подчеркнул, что в общей сложности на территории парка установят более 100 новогодних украшений, в том числе световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.
"На участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой".
В районе площадки "Певческое поле", на прогулочных дорожках у Заповедной улицы размесятся 20 изящных световых фонарей", - сообщил Бирюков.
Также уточняется, что ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и четыре светящиеся арки, а в Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" гостей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени. В "Саду будущего" установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.
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